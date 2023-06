Razer rafraîchit l’ordinateur portable Blade 14 avec un puissant processeur Ryzen 9 et des graphiques RTX 4070

En un mot : Razer a présenté une version actualisée de son ordinateur portable de jeu Blade 14 avec du hardware haut de gamme d’AMD et de NVIDIA. Au cœur du nouveau Razer Blade 14 se trouve le Ryzen 9 7940HS d’AMD, une puce à huit cœurs avec 16 threads pouvant augmenter jusqu’à 5,2 GHz.

Il peut être couplé avec jusqu’à 32 Go de RAM DDR5-5600 MHz (extensible à 64 Go) et un puissant GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTX 4070 (140 W TDP). Un système de refroidissement à chambre à vapeur sur mesure est utilisé pour maintenir les températures dans une plage respectable tout en conservant un design (form factor) compact.

L’écran de 14 pouces présente un taux de rafraîchissement de 240 Hz, un communiqué d’aspect de 16:10, un temps de réponse <3 ms et jusqu'à 500 nits de luminosité tout en couvrant 100 % de l'espace colorimétrique DCI-P3. Un SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 1 To est expédié en standard, mais Razer note que jusqu'à un lecteur de 4 To peut être ajouté pour encore plus d'espace.

Côté port, vous disposez de deux connecteurs USB4 Type-C, de deux ports USB 3.2 Gen 2 Type-A, d’un connecteur HDMI 2.1, d’une socket audio combo 3,5 mm et d’un emplacement pour verrou Kensington. Il existe également une webcam Full HD avec obturateur de confidentialité physique ainsi que le prise en charge du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2.

La batterie intégrée de 68,1 Wh est censée être bonne pour jusqu’à 10 heures d’autonomie entre les charges. Avec une charge rapide, vous pouvez obtenir une recharge de 80 % en seulement une heure.

Razer commercialise la nouvelle machine auprès des joueurs, des créateurs et des professionnels à la recherche de performances de premier ordre dans un boîtier compact et portable. L’ordinateur portable ne mesure que 17 mm d’épaisseur (0,71 pouce) et pèse 1,84 kg (4,06 livres). Il est expédié avec Windows 11 préinstallé.

Le nouveau Razer Blade 14 est disponible à la commande dès maintenant à partir de 2 699,99 $ (avec l’AMD Ryzen 9 7940HS et, RTX 4070 et 16 Go de mémoire) dans votre choix de combinaisons de couleurs blanc mercure ou noir mat, et est couvert par un an garantie du fabricant ainsi qu’une garantie de deux ans sur la batterie.

