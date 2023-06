L’Apple Mac Pro M2 Ultra à 7 000 $ lancé avec un problème de disque dur, mais le correctif arrive bientôt

Au cas où vous l’auriez manqué, Apple Mac Pro avec M2 Ultra a été lancé lors de l’événement WWDC qui a eu lieu il y a quelques jours à peine. M2 Ultra est le silicium Apple le plus haut de gamme que vous puissiez obtenir. Par ailleurs, il s’agit de l’un des chipsets les plus rapides qu’une station de travail de la génération actuelle puisse avoir. Cela s’applique à la fois aux performances de calcul et aux performances graphiques.

Pour un chipset aussi génial, on s’attendrait à ce que le nouveau Apple Mac Pro soit très stable, n’est-ce pas ? Eh bien, juste après le lancement, le système affiche des problèmes de lecteur SATA. Pour être précis, les disques SATA se déconnectent lorsque le système sort du mode veille. Mais la bonne nouvelle est qu’Apple a mis en évidence le problème dans le document d’assistance.

Plus de détails sur le problème

Si vous n’êtes pas familier avec le problème SATA d’Apple Mac Pro, cela tourne essentiellement autour des ports disponibles pour connecter les disques durs internes. Le bug réside du côté logiciel, qui déconnecte les disques durs lorsque l’appareil sort du mode veille.

Ce bug étrange peut entraver le flux de travail des utilisateurs qui viennent de recevoir leur Mac Pro. Et compte tenu du fait que le prix de départ du système est de 6 999 $, les choses ne se présentent pas bien pour Apple. De plus, vous ne vous attendriez pas à ce qu’un appareil avec des caractéristiques aussi haut de gamme présente un tel problème juste après son lancement.

Il existe une solution de contournement temporaire pour le problème Apple Mac Pro 2023

Comme mentionné précédemment, Apple a reconnu le problème de l’Apple Mac Pro 2023. Et en plus de le mettre en évidence dans le document de support officiel, Apple a déclaré qu’il travaillait sur un correctif. Il publiera bientôt une mise à jour macOS qui résoudra le problème et assurera le bon fonctionnement des disques SATA.

Mais avant qu’Apple ne publie une mise à jour pour corriger le bug, vous pouvez suivre ces étapes pour un correctif temporaire –

Accédez aux paramètres de votre Apple Mac Pro 2023 Accédez à Affichages, puis à Avancé Recherchez « Empêcher la mise en veille automobile lorsque l’écran est éteint ». Désactiver cette option

