Google ne lancera pas encore Bard AI en Europe en raison de problèmes de confidentialité

Dans le contexte : Google a précipité le service Bard AI sur le marché en essayant de voler la vedette à l’intégration ChatGPT de Microsoft dans Bing. Mais le modèle de la société Mountain View n’est pas exactement prêt pour les utilisateurs finaux, tandis que l’Europe attend toujours une évaluation appropriée de la confidentialité avant de donner le feu vert à l’entreprise de Google sur le marché local.

À l’heure actuelle, les utilisateurs peuvent interroger l’IA de discussion de Bard aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans de nombreux autres pays du monde. L’Europe, cependant, est une tout autre affaire, car le Règlement général sur la protection des données (RGPD) prévoit des mesures supplémentaires de protection de la vie privée et des données que les grandes entreprises technologiques comme Google ont tendance à endurer plutôt qu’à respecter avec enthousiasme.

Selon Graham Doyle, commissaire adjoint de la Commission irlandaise de protection des données (DPC), Google a récemment informé l’organisation de son intention de lancer Bard dans l’UE dès cette semaine. Mais Mountain View doit toujours fournir « tout briefing détaillé », une évaluation d’impact sur la protection des données (DPIA) appropriée ou toute autre « documentation à l’appui ».

Les DPIA sont une exigence du règlement GDPR, et le DPC est responsable du respect des droits à la vie privée des citoyens européens, de sorte que le DPC peut très bien dire à Google d’apporter son IA de discussion ailleurs quand il le souhaite. L’agence a demandé à Mountain View de fournir d’urgence la documentation requise, soulevant un certain nombre de « questions supplémentaires sur la protection des données » auxquelles l’entreprise doit répondre.

En fait, Google ne lancera pas Bard en Europe cette semaine – ou bientôt, vraiment, jusqu’à ce que les doutes soulevés par le DPC et d’autres agences de protection des données soient pleinement résolus. Google a déclaré que la société souhaitait rendre Bard plus largement disponible « y compris dans l’Union européenne », mais qu’elle souhaitait le faire « de manière responsable » après s’être entretenue avec des experts, des régulateurs et des décideurs.

Pendant ce temps, les employés de Google ont qualifié Bard AI de service mensonger, inutile et digne de grincer des dents, révélant comment l’entreprise a décidé de lancer le nouveau produit de manière « responsable » malgré les informations de mauvaise qualité, voire mortelles, fournies aux utilisateurs par le chatbot.

Google tente maintenant de lancer son chatbot mensonger, inutile et dangereux en Europe, mais les choses pourraient bientôt devenir extrêmement risquées pour l’ensemble des activités de l’entreprise sur l’un des marchés les plus riches du monde. Les autorités antitrust de l’UE ont officiellement accusé Mountain View de se livrer à des pratiques monopolistiques, et elles pourraient éventuellement forcer l’entreprise à modifier radicalement sa structure d’exploitation. L’Europe propose également des règles plus strictes contre les algorithmes d’IA « rudimentaires », donc dans le pire des cas, Bard pourrait très bien être mort à son arrivée de ce côté de l’Atlantique.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :