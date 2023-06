Vous pouvez désormais acheter des versions de rechange Surface directement sur le Microsoft Store

Droit de réparation : Microsoft permet aux bricoleurs de réparer eux-mêmes les appareils Surface plus facilement que jamais à l’aide de composants d’origine. Le géant de la technologie de Redmond propose désormais une sélection de versions de rechange via le Microsoft Store aux États-Unis, au Canada et en France, qui sont également disponibles pour les revendeurs commerciaux sur tous les marchés Surface via les canaux existants.

Microsoft a déclaré que les versions de rechange sont conçues pour les consommateurs enclins à la technique pour une auto-réparation hors garantie. Ceux qui recherchent de l’aide pour le dépannage sont encouragés à consulter les guides de service de Microsoft. Les bricoleurs peuvent également récupérer tous les outils applicables d’iFixit. Si vous vous souvenez, Microsoft a conclu un partenariat avec les spécialistes du bricolage d’iFixit en 2021 comme première étape du processus de réparation à domicile.

Lors de l’achat d’une version de rechange, Microsoft a déclaré que vous recevrez le composant ainsi que tous les accessoires pertinents tels que les vis.

Les offres vont des éléments de base qui s’usent avec le temps, tels que les pieds en caoutchouc, les béquilles et les batteries, aux composants plus techniques, notamment les modules de caméra et Wi-Fi, les modules thermiques et les écrans de remplacement. Une liste complète des composants disponibles est disponible sur le Microsoft Store.

Le prix est un peu élevé pour certaines versions, ce qui annule en quelque sorte la plupart des avantages des programmes d’auto-réparation. Est-ce juste moi, ou est-ce que 56,99 $ pour une béquille de remplacement pour une Surface Pro 9 et 22,99 $ pour un ensemble de quatre pieds en caoutchouc un peu raide? D’autres articles comme une porte SSD de remplacement pour une Surface Pro 8 pour 14,99 $ ou 62,99 $ pour un nouveau SSD pour une Surface Pro X semblent plus raisonnables. Quoi qu’il en soit, c’est une bonne chose que des options de réparation supplémentaires existent maintenant.

Le mouvement du droit à la réparation a pris de l’ampleur ces derniers temps. À la fin de l’année dernière, New York est devenu le premier État à signer une loi sur le droit à la réparation. Le Minnesota a rejoint la mêlée plus tôt cette année et le Colorado est récemment devenu le premier État à adopter des lois de réparation similaires permettant aux agriculteurs de travailler sur leur propre équipement.

