Modèles OPPO qui recevront la mise à jour ColorOS 13.1 en juin 2023

OPPO travaille dur sur la mise à jour de ses appareils et vise à achever la distribution de la version actuelle, ColorOS 13.1, avant la sortie d’Android 14. Pour atteindre cet objectif, le fabricant chinois a redoublé d’efforts et a partagé la liste des modèles qui recevez la mise à jour ColorOS 13.1 ce mois-ci.

Modèles OPPO et OnePlus qui recevront la mise à jour ColorOS 13.1 –

Le plan de mise à jour indique que OPPO Reno 6 et K5 Pro ont commencé à recevoir la mise à jour le 9 juin. De plus, la nouvelle version du modèle OPPO Reno5 K sera disponible le 30 juin. En plus de ces modèles, une liste des appareils qui ont reçu le La mise à jour ColorOS 13.1 du mois dernier est disponible.

Cette liste comprend divers modèles OPPO tels que Find N2 Flip, Find X5 Pro, Find X3 Pro, Reno9 Pro+, Reno6 Pro+ et bien d’autres. De plus, la mise à jour a également été publiée pour les OnePlus 11, 10 Pro, 9 Pro, 9, 9RT, 9R, 8 Pro, 8, 8T, Ace 2V, Ace 2, Ace Pro, Ace et Ace Racing Edition.

Le dévouement d’OPPO à mettre à jour ses appareils est louable, et la mise à jour ColorOS 13.1 apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations aux appareils. Les utilisateurs peuvent s’attendre à de meilleures performances, à une sécurité renforcée et à une expérience utilisateur globalement améliorée. Avec l’engagement de l’entreprise à fournir des mises à jour en temps opportun, les utilisateurs d’OPPO peuvent s’attendre à une expérience transparente et à jour sur leurs appareils.

Voici la liste des modèles qui ont reçu la mise à jour ColorOS 13.1 le mois dernier :

Oppo

OPPO Trouver N2 Flip OPPO Trouver N2 OPPO Trouver N OPPO Trouver X5 Pro OPPO Find X5 Édition Pro Dimensity OPPO Trouver X5 OPPO Trouver X3 Pro OPPO Trouver X3 OPPO Trouver X2 Pro OPPO Trouver X2 OPPO Reno9 Pro + OPPO Reno9 Pro OPPO Reno9 OPPO Reno8 Pro + OPPO Reno8 Pro OPPO Reno8 OPPO Reno7 Pro OPPO Reno7 OPPO Reno7 Édition Nouvel An OPPO Reno7 SE OPPO Reno6 Pro + OPPO Reno6 Pro OPPO Find X3 Pro Édition Mars Explorer OPPO Find X3 Pro Édition Photographe OPPO Find X2 Pro Édition Lamborghini OPPO Find X2 League of Legends S10 Édition Limitée Édition limitée du jeu mobile OPPO Reno7 Pro League of Legends OPPO Reno6 Pro + Détective Conan Édition Limitée OPPO Reno5 Pro + Artiste Édition Limitée Ensemble limité d’artiste OPPO Pad OPPO Reno5 Pro OPPO K10 Pro OPPO Ace2 OPPO Ace2 EVA édition limitée Tablette OPPO OPPO Reno6 OPPO Reno5 Pro +

OnePlus

OnePlus 11 OnePlus 10 Pro OnePlus 9 Pro OnePlus 9 OnePlus 9RT OnePlus 9R OnePlus 8 Pro OnePlus 8 OnePlus 8T OnePlus Ace 2V OnePlus Ace 2 OnePlus Ace Pro OnePlus Ace Pro Yuanshen Édition Limitée OnePlus As OnePlus Ace Édition Course

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine