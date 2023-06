HONOR s’associe à AIGC Artist pour partager l’ambiance du prochain HONOR 90

La marque technologique mondiale HONOR a dévoilé aujourd’hui une série d’œuvres issues d’une nouvelle collaboration intrigante avec l’artiste numérique britannique Christian Venables. Inspiré par la philosophie de conception du HONOR 90, Venables a intégré les couleurs et les éléments de couverture arrière du HONOR 90 dans ses œuvres à l’aide d’outils d’IA créatifs. Désormais, HONOR et Christian Venables partagent une série d’œuvres d’art générées par l’IA avec le monde. Pour capturer parfaitement les vibrations estivales ultimes.

HONOR collabore avec des artistes AIGC pour diffuser l’essence du prochain HONOR 90

Représentant des scènes estivales merveilleuses, ces œuvres d’art époustouflantes ont été inspirées par le design des coloris Diamond Silver et Emerald Green du HONOR 90 qui sera bientôt lancé. Venables a utilisé la puissance de l’IA pour créer des œuvres d’art uniques qui capturent parfaitement l’ambiance de cet appareil.

« Je suis ravi de partager ces œuvres avec le monde », a commenté Christian Venables, l’artiste et directeur de CSV Studio. « J’ai eu un aperçu du nouveau smartphone de HONOR. Il a un beau design qui a fourni une riche tapisserie à exploiter lorsque vous travaillez avec des outils d’IA créatifs pour produire les œuvres d’art.

Ainsi, le prochain HONOR 90 sera le smartphone parfait pour la jeune génération. Avec un design et des fonctionnalités d’appareil photo qui en font le meilleur outil pour créer, capturer et partager votre Vibe. Les œuvres d’art générées par l’IA de HONOR et Christian Venables renversent cette idée. Utiliser l’intelligence artificielle pour créer, capturer et partager l’ambiance de l’appareil à venir. Tout le monde a besoin d’un partenaire pour créer, partager et inspirer. Et le HONOR 90 vous permet d’exprimer facilement et sans effort vos propres ondes positives. HONOR 90 est plus qu’un simple appareil. Il permet aux personnes de capturer la vraie beauté qui les entoure et d’exprimer leur authenticité, leur passion et leurs expériences.

Dans la tendance du développement rapide de l’IA, cette année, les HONOR Talents Global Design Awards encouragent les jeunes à créer de l’art avec un logiciel d’intelligence artificielle. Ainsi, le concours comprend jusqu’à 10 AIGC Innovation Awards. Et est le premier concours de design dans l’industrie des terminaux intelligents à présenter les œuvres d’art AIGC. C’est un autre exemple de l’entreprise qui responsabilise les jeunes. Pour poursuivre leur quête de l’excellence dans la technologie, l’art et l’humanité.

L’événement de lancement de HONOR 90 aura lieu à Paris le 6 juillet.

