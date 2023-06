Samsung teste la mise à jour OneUI 5.1.1 pour Galaxy Z Fold 5 / Z Flip 5

Samsung teste déjà la mise à jour OneUI 5.1.1 sur ses prochains smartphones pliables, le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5. CheckFirm a suivi la mise à jour de la version du firmware Samsung et a trouvé deux modèles inédits, SM-F731N et SM-F946N. La mise à jour OneUI 5.1.1 est basée sur Android 13 et devrait apporter de nouvelles fonctionnalités.

La mise à jour est actuellement testée sur les déclinaisons sud-coréennes du Galaxy Z Flip 5 (SM-F731N) et du Galaxy Z Fold 5 (SM-F946N). Le clapet pliable Galaxy Z Flip 5 a été repéré sur les serveurs de Samsung exécutant OneUI 5.1.1, grâce à la version du firmware F946NKSU0AWD5. Le Galaxy Z Fold 5 a également été vu avec la version du firmware OneUI 5.1.1 F731NKSU0AWD5.

Fonctionnalités de mise à jour OneUI 5.1.1

La mise à jour OneUI 5.1.1 devrait apporter de nouvelles fonctionnalités. Cependant, il n’y a pas encore d’annonce officielle sur ce que sont ces fonctionnalités. Samsung mentionne OneUI 5.1.1 dans le changelog (journal des modifications) de la dernière version de Nice Catch. Le changelog (journal des modifications) officiel de l’application récemment mise à jour mentionne la prise en charge de OneUI 5.1.1, ainsi que quelques améliorations mineures et corrections de bugs. Cela indique probablement que OneUI 5.1.1 sortira bientôt, et le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5 pourraient être les premiers téléphones sortis avec.

Mise à jour OneUI 5.1.1 pour les téléphones plus anciens

Samsung pourrait publier la mise à jour OneUI 5.1.1 sur les téléphones plus anciens, de la même manière qu’il a publié OneUI 4.1.1 sur les téléphones Galaxy plus anciens après le lancement du Galaxy Z Flip 4. OneUI 5.1.1 inclura très probablement des mises à jour de certaines applications, ajouter de nouvelles fonctionnalités multitâches et pourraient être déployées sur les appareils Galaxy suivants selon une liste créée en consultant l’historique des mises à jour OneUI de Samsung :

Samsung Galaxy Z Fold 4 5G

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G

Samsung Galaxy ZFlip 4 5G

Samsung Galaxy Z

Pour ceux qui ont oublié, il y a la liste succincte des caractéristiques du Galaxy Fold 5 et du Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Fold 5

Nouvelle charnière en forme de goutte et il n’y a pas d’espace lorsque les utilisateurs ferment l’écran

La taille de l’écran externe est de 6,2 pouces et la taille de l’écran interne est de 7,6 pouces.

Ils utilisent tous les deux un écran AMOLED et les deux écrans prennent en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz

Équipé de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy

Il y a 3 caméras à l’arrière du fuselage. Cela comprend un appareil photo principal de 50 MP qui prend en charge la stabilisation optique de l’image (OIS). Il dispose également d’un appareil photo ultra grand angle de 12 mégapixels ; et un téléobjectif 10MP qui prend en charge le zoom 3x et prend en charge la stabilisation optique de l’image (OIS).

Caméra selfie 12MP à l’avant

Verre Corning Gorilla Victus 2, compatible IPX8

Socket en charge de la charge filaire 25 W, prise en charge de la charge sans fil

Équipé du système OneUI basé sur Android 13, UDC amélioré

Samsung Galaxy ZFlip 5

Écran interne FHD+ AMOLED 120 Hz de 6,7 pouces

La taille de l’écran externe est de 3,4 pouces

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour puce Galaxy

Appareil photo principal 12MP prenant en charge la stabilisation optique de l’image (OIS)

Ultra grand angle 12MP

Caméra selfie 12MP à l’avant

Batterie de plus grande capacité avec prise en charge de la charge de 25 W

Il existe deux modèles dont 8 Go + 128 Go et 8 Go + 256 Go

Basé sur le système Android 13

Derniers mots

Des sites technologiques populaires comme Sammobile et Gadgets360 ont confirmé que Samsung teste la mise à jour OneUI 5.1.1 sur ses prochains smartphones, le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5. Phonearena rapporte que la nouvelle mise à jour viendra avec de nouvelles fonctionnalités. Cependant, le rapport ne répertorie aucune nouvelle fonctionnalité que cette mise à jour pourrait apporter. Pour le moment, il n’y a pas de confirmation officielle et de détails spécifiques sur les fonctionnalités attendues. Ainsi, nous ne pouvons pas signaler ce qui n’est pas disponible. S’il est certain que les nouveaux téléphones pliables recevront cette mise à jour, ce n’est pas certain pour les anciens téléphones Galaxy. Cependant, tout comme avec le OneUI 4.1.1 qui est arrivé sur les anciens téléphones Galaxy après le lancement du Galaxy Z Flip 4, la mise à jour OneUI 5.1.1 arrivera probablement sur les anciens téléphones Galaxy.

