Toutes les 22 nouvelles fonctionnalités de Google en juin 2023 Pixel Feature Drop

Après un léger retard, Google a annoncé le dernier Pixel Feature Drop pour les appareils Pixel. La mise à jour Pixel Feature Drop est publiée tous les trimestres après certaines versions bêta de QPR. Cette version semble être la troisième Pixel Feature Drop basée sur Android 13. Si vous possédez un appareil Pixel, voici toutes les fonctionnalités qui font partie de la Pixel Feature Drop de juin et qui seront bientôt disponibles sur votre appareil Pixel.

Comme d’habitude, le dernier Pixel Feature Drop est rempli de nouvelles fonctionnalités pour les téléphones Pixel, les montres Pixel et les appareils Fitbit. Ce ne sont pas n’importe quelles fonctionnalités, mais des fonctionnalités utiles qui amélioreront l’expérience utilisateur Pixel.

Nouvelles fonctionnalités pour les téléphones Pixel

Planifier des contrôles de sécurité

Pour plus de tranquillité d’esprit, vous pouvez demander à Google Assistant sur votre téléphone Pixel de démarrer le partage d’urgence ou de programmer un contrôle de sécurité pour des durées spécifiques. Par exemple, si vous planifiez un contrôle de sécurité de 30 minutes et que vous ne répondez pas dans le temps imparti, votre position en temps réel sera partagée avec les contacts d’urgence.

Car Crash Detection est disponible depuis quelques années et appelle les services d’urgence après avoir détecté un accident de voiture. Avec la dernière mise à jour des fonctionnalités, il partagera désormais également l’emplacement en temps réel avec les contacts d’urgence.

Mise au point macro pour la vidéo

Sur le Pixel 7 Pro, Macro Focus est désormais également disponible pour la vidéo. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de capturer des détails encore plus petits dans leurs vidéos.

Photos auto-chronométrées

Les utilisateurs d’un appareil Pixel 6 ou d’un appareil Pixel plus récent peuvent désormais simplement lever la paume de la main pour déclencher une minuterie pour les photos auto-chronométrées. La minuterie peut être réglée sur 3 secondes ou 10 secondes, selon vos préférences.

Fonds d’écran cinématographiques

La nouvelle fonctionnalité appelée « Fonds d’écran cinématiques » sur Pixel 6 et les téléphones Pixel plus récents transforme les photos 2D en thèmes dynamiques 3D qui donnent un aspect cinématographique. Vous pouvez utiliser des photos de votre famille et de vos amis pour créer une expérience de fond d’écran cinématographique cool.

Fonds d’écran Emoji

Les utilisateurs peuvent mélanger et assortir parmi plus de 4 000 emojis pour créer des fonds d’écran animés uniques et cool qui reflètent leur personnalité et leur humeur. Si vous vous sentez paresseux, l’option « Aléatoire » est tout ce dont vous avez besoin.

Exporter les transcriptions

La nouvelle mise à jour de l’application Google Recorder permet aux utilisateurs d’exporter des transcriptions dans Google Docs, de générer des clips vidéo étiquetés par des haut-parleurs et de rechercher des haut-parleurs dans les enregistrements. Cela sera disponible à partir de la semaine prochaine sur Pixel 6 et les téléphones Pixel plus récents.

Accès rapide aux commandes de la maison intelligente

L’interface utilisateur améliorée pour les commandes de la maison dans l’écran de verrouillage permet un accès rapide aux commandes de la maison intelligente avec l’application Google Home. Les utilisateurs peuvent utiliser le panneau d’accueil repensé pour des commandes telles que l’extinction des lumières, le réglage de la température, la visualisation de vos caméras, etc.

Haptique plus intelligente

Le Pixel 6a et le Pixel 7a peuvent désormais réduire leur intensité de vibration lorsque l’appareil se trouve sur une surface dure comme une table ou un bureau. Il réduit automatiquement l’intensité des vibrations à l’aide de l’haptique adaptative de Pixel.

Charge adaptative améliorée

La charge adaptative sur Pixel est encore meilleure maintenant. Il utilise l’IA pour prédire les sessions de charge prolongées en fonction de vos modèles de charge précédents et ralentit la vitesse de charge une heure avant qu’elle ne soit censée atteindre 100 % ou être débranchée.

Nouvelles voix de l’Assistant Google

La mise à jour introduit deux nouvelles voix pour Google Assistant en anglais américain, élargissant les options vocales disponibles.

Nouvelles fonctionnalités pour Pixel Watch

Suivi SpO2

La nouvelle fonctionnalité inclut le suivi de la SpO2/Oxygen Saturation pour Google Pixel Watch, ce qui lui permet de surveiller les changements de votre taux d’oxygène dans le sang même pendant que vous dormez. Cette fonction de santé précieuse ajoute aux capacités de la smartwatch.

La Google Pixel Watch suit en continu votre fréquence cardiaque tout au long de la journée et de la nuit, fournissant un enregistrement complet de votre santé cardiaque. Avec la nouvelle mise à jour, il peut désormais vous envoyer une notification si votre fréquence cardiaque est élevée ou basse.

Assistant Google dans plus de langues

L’Assistant Google est désormais disponible dans d’autres langues sur la Pixel Watch. Vous pouvez désormais accéder à Google Assistant en italien, portugais, suédois, polonais et français.

La nouvelle mise à jour de Spotify présente Spotify DJ et trois nouvelles tuiles sur votre montre.

Pause automatique de votre course

Google Pixel Watch peut désormais mettre automatiquement en pause votre activité de surveillance de la course, de la marche ou du vélo si vous vous arrêtez à la lumière ou si vous vous reposez entre le trajet. Il reprendra automatiquement l’activité une fois que vous recommencerez.

Nouvelles fonctionnalités pour les appareils Fitbit

Comme mentionné précédemment, la dernière mise à jour Pixel Feature Drop offre également de nouvelles fonctionnalités aux appareils Fitbit. Voici les nouvelles fonctionnalités.

Le menu d’exercices affiche une liste complète d’exercices, avec les modes d’entraînement les plus récents en haut (sur Charge 5, Luxe et Inspire 3)

Vérifiez facilement votre score de préparation quotidienne (pour toutes les montres intelligentes et trackers Fitbit)

Nouvelle tuile de santé menstruelle

Notifications dans plusieurs langues (pour Sense 2 et Versa 4, Charge 5, Luxe et Inspire 3)

Changez facilement de style d’horloge (disponible sur Sense 2 et Versa 4)

Quatre nouveaux cadrans d’horloge (disponibles sur Charge 5, Luxe et Inspire 3)

