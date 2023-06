Un joueur de Diablo 4 découvre l’histoire du jeu faisant allusion à un éventuel nouveau personnage jouable

Dans le contexte : Historiquement, les jeux Diablo ont fini par avoir sept classes jouables, la première de la série étant l’exception. En règle générale, il y en a cinq dans le jeu de base et deux supplémentaires avec les extensions. Diablo 2 a ajouté l’Assassin et le Druide dans le pack Lord of Destruction, et D3 a ajouté le Crusader avec le Reaper of Souls et le Necromancer avec Rise of the Necromancer.

Diablo 4 est sur le départ standard avec cinq classes – barbare, druide, nécromancien, voleur et sorcier – laissant place à la spéculation sur les personnages qui pourraient se retrouver sur la liste dans les futures mises à jour. Bien que les jeux Diablo aient été un mélange de classes précédemment utilisées, Blizzard a introduit des personnages uniques dans les deux suites principales. L’Amazone et le Witch Doctor n’apparaissent que dans D2 et D3, respectivement.

Il semble maintenant y avoir des preuves circonstancielles que Blizzard pourrait introduire une toute nouvelle classe dans Diablo 4 – le Blood Knight.

AVERTISSEMENT : ce qui suit peut contenir de légers spoilers, alors revenez maintenant si vous préférez découvrir ces informations de manière organique.

Au cours du week-end, un joueur qui passe par Thunderclaww est tombé sur une page de légende du jeu intitulée « Crown & Fang of Fernam » (ci-dessus). Le passage raconte l’histoire d’un seigneur séculaire d’une région appelée Gea Kul, qui était obsédé par la recherche d’un moyen de devenir immortel. Sa fixation était si écrasante qu’il s’est tourné vers l’étude du vampirisme. Il demanda à ses mages de mener de sombres expériences pour extraire le secret de l’immortalité vampirique sans les effets néfastes de la malédiction, mais toutes les tentatives échouèrent.

Sa perte a eu lieu quand son armée a capturé un vampire, qui s’est échappé, le tuant ainsi que tous ses soldats sauf un. Ce seul survivant, Fernam, a été transformé, mais un mage a mené un rituel pour sauver son humanité. Ce fut quelque peu réussi et Fernam devint le premier Chevalier de Sang. D’autres comme lui ont été créés par la même technique sombre, créant une « fraternité secrète ». Cependant, le clan a dû rester caché en raison de ses origines contre nature.

La missive mentionne également une couronne et une lance, qui étaient principalement symboliques mais détenaient des pouvoirs magiques ou maudits. Ceux-ci pourraient très bien devenir des articles cosmétiques vendus dans le site marchand, tandis que la classe de personnages décrite pourrait faire partie de l’une des deux extensions à venir annoncées ou peut-être d’une autre plus loin dans la ligne. Après tout, il semble un peu prématuré d’introduire de nouveaux personnages jouables aussi tôt dans la vie du jeu.

Cependant, ce n’est que pure spéculation à ce stade. Non seulement il n’y a pas eu d’annonce officielle pour de nouvelles classes, mais aucune autre preuve n’a été trouvée par le biais de l’histoire du jeu ou de l’exploration de données pour corroborer l’existence d’une classe Blood Knight dans Diablo 4. Cela dit, les mineurs de données ont trouvé du sang masculin et féminin. Modèles et animations de chevaliers dans Diablo Immortal, mais aucune classe jouable n’y est encore apparue.

À ce stade, il existe plusieurs façons d’afficher les informations actuelles. La première est que le Blood Knight est un personnage à venir possible pour Immortal, et la page de tradition trouvée dans Diablo 4 n’est rien de plus qu’un lien avec un Easter-egg. Le deuxième point de vue est que le Blood Knight était destiné à Immortal, mais Blizzard n’en était pas satisfait et l’a coupé du jeu jusqu’à ce qu’il puisse utiliser un meilleur hardware pour donner à la nouvelle classe une apparence et des performances optimales.

Puisqu’il y a déjà eu un travail de modélisation effectué et une frame de fond étoffée raisonnablement décente, il est difficile de voir les développeurs l’abandonner. Les joueurs réclament déjà le manque de classe sacrée de D4. Diablo 2 avait le Palidin, et D3 et Immortal avaient le Crusader. Le chevalier de sang ressemble plus à une classe impie, mais il pourrait toujours combler cette démangeaison de mage guerrier.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :