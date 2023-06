Voici les choses que vous pouvez brancher dans les emplacements de carte PCI Mac Pro 2023

La semaine dernière, nous avons mis en évidence les quatre différences entre le Mac Pro 2023 et le Mac Studio 2023, les emplacements pour carte PCI du Mac Pro étant les plus importants. Nous avons également parlé de ce que vous ne pouvez pas brancher sur ces machines à sous. Apple l’a confirmé et a répertorié les cartes que vous pouvez utiliser.

Sur les sept emplacements, l’un est occupé par la carte d’E / S Apple – bien que vous puissiez la supprimer si vous n’avez besoin d’aucun des cinq ports fournis…

Presque la même machine

Avant même qu’Apple n’annonce la machine, je me demandais qui l’achèterait.

Si la machine ne sera pas plus puissante que n’importe quoi d’autre dans la gamme, et qu’elle ne sera (principalement) pas évolutive après l’achat, la question doit être posée : Apple ne la rend-elle pas effectivement inutile ? Il semble que le mieux que nous puissions maintenant espérer est une machine qui offrira de meilleures performances soutenues que le Mac Studio, grâce à un meilleur refroidissement et à un stockage extensible plus pratique (et peut-être plus rapide). Est-ce suffisant pour justifier l’existence d’un Mac Pro 2023 ? Je ne suis honnêtement pas sûr que ce soit le cas.

Et en effet, nous avons illustré la semaine dernière que le Mac Pro 2023 est essentiellement la même machine que le Mac Studio 2023 (donnant des scores de référence identiques), juste dans une boîte plus grande. Cependant, nous avons mis en évidence les quelques différences entre eux, dont l’une était les emplacements pour cartes Mac Pro PCI.

Vous ne pouvez pas mettre à niveau le CPU, le GPU ou la mémoire

Nous avons noté à l’époque que l’architecture Apple Silicon, plaçant tout dans un seul système sur puce, indique que vous ne pouvez pas mettre à niveau le CPU, le GPU ou la mémoire. Certains se sont demandé si les mises à niveau du GPU pourraient être possibles, mais Apple a depuis confirmé que ce n’était pas le cas.

Le GPU est intégré à la puce M2 Ultra et ne prend pas en charge les processeurs graphiques supplémentaires tels que les cartes graphiques PCIe ou les modules MPX. Vous pouvez configurer le nombre de cœurs GPU dans votre Mac Pro lorsque vous l’achetez.

Options pour les emplacements de carte PCI Mac Pro 2023

Alors, que pouvez-vous y brancher? Apple a listé les principales options :

Vous pouvez installer de nombreuses cartes PCIe différentes dans votre Mac Pro, telles que des cartes Fibre Channel, des cartes réseau fibre, des cartes E/S vidéo et audio, des cartes de stockage et des cartes Ethernet.

La société avertit que, même avec ces éléments, vous devez vérifier auprès du fabricant de la carte si un pilote macOS est requis et disponible.

Certains ont remis en question la disponibilité limitée de l’alimentation si vous souhaitez utiliser pleinement les emplacements pour cartes. En effet, chaque emplacement est limité à 75 W de puissance. Cependant, Apple dit qu’il existe une solution à cela.

Les emplacements PCIe de votre Mac Pro fournissent chacun jusqu’à 75 W de puissance. Le Mac Pro fournit également jusqu’à 300 W d’alimentation AUX via deux connecteurs à 6 broches (75 W chacun) et un à 8 broches (150 W). Si votre carte PCIe nécessite une alimentation supplémentaire, utilisez le câble d’alimentation auxiliaire Belkin.

Et si vous avez besoin des sept emplacements, vous pouvez retirer la carte E/S Apple fournie.

Mac Pro est livré préinstallé avec la carte E/S Apple dans le logement 7, qui contient une prise casque 3,5 mm avec prise en charge des casques à haute impédance, deux ports HDMI et deux ports USB-A. La carte E/S Apple ne peut pas être installée dans un autre emplacement, mais elle peut être retirée pour installer une autre carte PCIe x4 demi-longueur à la place.

Néanmoins, compte tenu de la différence de prix et des fonctionnalités limitées des emplacements PCI, je pense qu’il est clair que le Mac Pro 2023 est encore plus spécialisé qu’il ne l’a jamais été.

