Il a été signalé ces derniers jours qu’il y avait un problème avec la marque Vision Pro, certains notant qu’elle avait déjà été enregistrée en Chine par Huawei.

Il y a eu des affirmations à bout de souffle selon lesquelles cela pourrait forcer Apple à changer le nom de l’appareil – mais ces rapports sont basés sur une compréhension très incomplète de la situation…

Oui, il est vrai que Huawei a enregistré Vision Pro en tant que marque en Chine. Mais il en va de même pour de nombreuses autres entreprises dans de nombreux autres pays.

Une recherche dans la base de données des marques révèle des centaines d’applications pour enregistrer Vision Pro. Certaines ont été accordées et sont à jour, certaines ont été accordées et ont expiré depuis, d’autres sont toujours en attente.

Mais même si nous filtrons par succès les enregistrements de marques Vision Pro qui sont toujours actifs, il y en a au moins 58. (« Au moins » car la base de données que j’ai utilisée ne couvre pas tous les pays.) Voici quelques exemples :

Ce n’est pas du tout surprenant. Lorsque vous demandez l’enregistrement d’une marque, vous devez spécifier les produits et services pour lesquels vous comptez l’utiliser. Par exemple, vous pouvez enregistrer « Acme » en tant que marque pour les pièges roadrunner basés sur des caisses, tandis qu’une autre société peut l’enregistrer pour les explosifs. Les deux marques seront valides et défendables, mais uniquement pour leurs catégories de produits respectives.

Si vous demandez à enregistrer une marque pour chaque catégorie de produits, des hamburgers oryctérope aux smoothies zyzzyva (un coléoptère tropical, je pensais que tout le monde le savait) – comme Apple est enclin à le faire – alors les demandes concurrentes seront examinées sur la base de ce que l’on appelle le « distinction ».

Il s’agit d’un terme de propriété intellectuelle que nous pouvons considérer comme la « pertinence du produit ». Disons que vous et moi postulons tous les deux pour la marque Zyzzyva International dans la catégorie Insectes – mais vous vendez des coléoptères tropicaux vivants et je vends des écouteurs. Toutes choses étant égales par ailleurs, vous gagnerez la marque dans cette catégorie car la vôtre est la revendication la plus distinctive.

Cela s’applique même à la marque déposée d’Apple pour, eh bien, Apple. La revendication de l’entreprise de l’utiliser pour le matériel informatique, les logiciels et les services est très distinctive, donc personne d’autre n’a une chance de l’enregistrer dans ces catégories. Mais si je créais une épicerie spécialisée vendant uniquement des pommes, je pourrais avoir une meilleure revendication de caractère distinctif dans la catégorie Fruits frais – même si les avocats d’Apple rendraient cela trop coûteux à essayer dans le monde réel.

Il existe un propriétaire de la marque Vision Pro qui pourrait sembler plus problématique pour Apple : Cognex. La société est non seulement spécialisée dans les produits de vision 2D et 3D de haute technologie, mais elle détient la plus ancienne revendication américaine sur la marque. Certains professionnels de la propriété intellectuelle pensent que cela pourrait indiquer que Cognex est un fournisseur Apple pour Vision Pro, et donc qu’un accord a été conclu sur l’utilisation de la marque.

Alors, oui, des dizaines d’autres sociétés ont déposé avec succès Vision Pro dans diverses catégories ; mais non, cela n’indique pas qu’Apple devra changer le nom de son ordinateur spatial – en Chine ou ailleurs.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :