Bien congeler les aliments

Ce que vous congelez devrait éventuellement dégeler à nouveau. Qu’il ait toujours bon goût dépend de plusieurs facteurs :

ce que tu congeles

comment tu le congèles

comment le décongeler

Dans cet article, nous vous expliquerons la meilleure façon de geler. Nous enregistrerons le dégivrage correct pour un autre article.

Tous les trucs et astuces ici s’appliquent au congélateur coffre et au congélateur, au compartiment congélateur d’un combiné réfrigérateur-congélateur et au compartiment congélateur du réfrigérateur.

Petites portions, bocaux de conservation adaptés

Les aliments que vous congelez doivent être aussi frais que possible – frais du marché, frais du jardin ou fraîchement cuisinés. Car contrairement à certains ragoûts, qui ont encore meilleur goût après avoir été réchauffés, les aliments ne s’améliorent pas au congélateur.

Ne congelez que de petites portions. De cette façon, les aliments sont congelés plus rapidement et ensuite décongelés plus rapidement. Cela leur fait non seulement gagner du temps, mais les empêche également de perdre leur forme, leur goût et leurs nutriments au cours du processus. Il est préférable de choisir la portion pour qu’elle fasse un repas.

Les boîtes de rangement sont disponibles en différentes tailles (Image : Peter Giesecke)

Choisissez un emballage étanche et hermétique. Il peut s’agir de sacs de congélation, mais aussi de bocaux de conservation adaptés aux basses températures. Vous pouvez les empiler dans le congélateur pour qu’ils ne gaspillent pratiquement pas d’espace. J’utilise généralement ceux avec une fermeture à pression.

Pour éviter la perte de vitamines et les brûlures de congélation, le moins d’oxygène possible doit atteindre les aliments congelés. Choisissez donc un récipient de stockage de la bonne taille et éliminez l’excès d’air des sacs de congélation.

Voici comment je peux sortir des rouleaux individuels (Image : Peter Giesecke)

Vous pouvez également aspirer les aliments, c’est-à-dire aspirer l’air avec une machine à sceller sous vide. Vous pouvez faire emballer la viande sous vide au comptoir de charcuterie du magasin. Cependant, vous devez laisser un peu d’air dans la boîte pour les aliments à forte teneur en eau, car ils se dilateront lorsqu’ils gèleront et pourraient faire éclater la boîte.

Si vous achetez de nouveaux contenants de conservation, assurez-vous que vous pouvez également les mettre au micro-ondes pour décongeler et éventuellement réchauffer les aliments congelés à l’intérieur.

Quels aliments vous pouvez congeler

La viande est bonne pour la congélation. Cependant, vous devez diviser les gros morceaux au préalable. Il est préférable de couper un rôti en tranches appropriées et de placer un morceau de papier d’aluminium entre elles lors de la congélation ou de les placer dans la sauce. La viande se conservera au congélateur pendant 3 à 6 mois. Vous pouvez également congeler des saucisses et du jambon sans aucun problème.

Les plats cuisinés tels que les casseroles ou les ragoûts peuvent être laissés au congélateur jusqu’à 3 mois.

Dhal rouge et bolognaise en stock. La date est sur la note (Image : Peter Giesecke)

Les pommes de terre, les pâtes et le riz peuvent également être congelés. Mais je ne le recommanderais pas, car ces aliments changent au cours du processus. Les pommes de terre deviennent pâteuses, les pâtes se ramollissent également et le riz change le goût. Cela est dû à la résistance et à la forte teneur en eau. Il serait préférable de réfrigérer les restes et de les réchauffer ou de les faire sauter jusqu’au lendemain. Cependant, vous devriez manger le rôti décongelé avec des pommes de terre fraîches ou des pâtes.

Il faut laver les crudités, les couper en morceaux, les blanchir si nécessaire, les égoutter et les laisser refroidir avant de les congeler. De cette façon, vous ne pouvez en retirer que la quantité dont vous avez besoin. Cela est pratique avec le chou-fleur, le brocoli, le chou-rave, les carottes ou d’autres légumes-racines lorsque vous avez besoin de différentes quantités de chacun lors de la cuisson de ragoûts, de soupes et de sauces.

Les légumes peuvent être congelés pendant 6 à 12 mois. Par contre, les concombres, les radis, les tomates, les oignons et la laitue contiennent trop d’eau et ne se congèlent donc pas bien. Ils deviendraient pâteux ou se faneraient.

Pas rempli à ras bord car le contenu se dilate lorsqu’il est congelé (Image : Peter Giesecke)

Vous devez d’abord laver les fruits, puis retirer les graines, les noyaux et les tiges, les éplucher si nécessaire, puis les couper en petits morceaux et les congeler. Cela va bien avec la rhubarbe et les abricots. Encore une fois, l’objectif est de ne pouvoir sortir du congélateur que la quantité de fruits dont vous avez besoin pour le moment.

Cependant, les fruits à forte teneur en eau ne restent pas croquants, mais deviennent légèrement pâteux. Vous devriez réduire en purée ces variétés – par exemple les mangues ou les pêches, mais aussi les pommes et les poires. Vous pouvez presser des citrons et congeler le jus en portions. Les bacs à glaçons sont parfaits pour cela. Les fruits peuvent être congelés pendant 8 à 12 mois.

Le pain doit être tranché avant d’être congelé. Il est préférable de ne congeler que quelques tranches ensemble dans le sac de congélation. De cette façon, vous ne décongelez que la quantité (de préférence pendant la nuit) que vous pouvez manger en un jour ou deux.

Cependant, si vous êtes pressé, vous pouvez facilement séparer une seule tranche et la décongeler au grille-pain en quelques minutes. Le pain qui a été décongelé pendant la nuit retrouve un goût frais le lendemain matin. Il est préférable de congeler les petits pains et les baguettes en un seul morceau et de les cuire juste avant de les manger.

Le scellant sous vide élimine l’air du sac avant que la purée de mangue n’entre dans le congélateur (Image : Peter Giesecke)

Vous pouvez également congeler du beurre et du fromage à pâte dure. Les fromages à pâte molle, le lait et les produits laitiers comme le yaourt, en revanche, changent de consistance. Vous ne pouvez congeler que les œufs sans la coquille, les fouetter ou séparer les jaunes et les blancs, sinon ils éclateraient. Les produits laitiers se conservent au congélateur pendant 2 à 6 mois.

Si vous mettez quelque chose qui est déjà congelé dans votre congélateur, par exemple vos achats au supermarché, assurez-vous que la chaîne du froid n’a pas été interrompue pour les produits congelés. En règle générale, les aliments congelés ne doivent pas être recongelés s’ils ont déjà été décongelés ou même partiellement décongelés.

Ne gaspillez pas d’énergie

Les aliments que vous mettez au congélateur doivent être à température ambiante, c’est-à-dire qu’ils doivent déjà avoir refroidi. Plus ils sont chauds, plus l’appareil utilise d’énergie pour les refroidir. C’est mauvais pour l’environnement ainsi que pour votre porte-monnaie.

La chaleur soudaine dans le compartiment congélateur peut également endommager les aliments congelés déjà à l’intérieur. Là où il y a contact, cela pourrait dégeler. Le résultat peut être du ruban adhésif, mais aussi la perte de couleur et de vitamines, voire la prolifération de bactéries. Si possible, ne placez pas les nouveaux aliments sur d’autres aliments surgelés, mais de préférence au fond d’un compartiment congélateur.

Les congélateurs de haute qualité ont une fonction de congélation rapide qui accélère la congélation. Cependant, cela n’est pas nécessaire pour les quantités inférieures à un kilo. Cependant, si vous mettez plusieurs emballages au congélateur, ils ne doivent pas tous dépasser cette limite.

Conclusion : Congelez en petites portions

Les aliments liquides n’ont pas leur place au congélateur, ils deviendraient pâteux. Il en va de même pour les produits laitiers allégés.

Cependant, il existe encore de nombreux aliments qui peuvent rester congelés pendant des mois. Les congeler en petites portions permet non seulement d’économiser de l’énergie et de protéger les autres produits congelés. De cette façon, vous ne pouvez retirer et décongeler que ce dont vous avez besoin sur le moment.

