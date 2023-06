Apple travaille avec l’UE pour permettre le chargement latéral – qu’en est-il du reste du monde ?

De nombreux utilisateurs d’iPhone demandent depuis longtemps un chargement latéral sur leurs appareils. Il semble maintenant que le chargement latéral sur les iPhones pourrait être activé, mais pas partout.

Après l’adoption par l’UE d’un règlement sur la normalisation des emplacements de chargeur, tous les téléphones portables sur les marchés des pays membres devront se conformer à cette règle. Certes, le plus grand adversaire est Apple et son insistance obstinée sur la machine à sous Lightning.

D’un autre côté, nous avons vu que l’entreprise a récemment commencé à envoyer des signaux indiquant qu’elle pouvait se conformer aux réglementations de l’UE. Cela n’indique pas nécessairement que l’iPhone 15 sera fourni avec un port USB-C. Comme la Commission européenne a fixé une date limite de 2024, mais les analystes pensent qu’Apple le fera plus tôt.

Apple activera-t-il le chargement latéral sur iPhone, et où ?

Avance rapide, l’UE a fait une nouvelle demande à Apple. Afin de rendre le marché le plus équitable possible, l’App Store pourrait bientôt se faire concurrence. En particulier, l’UE exige qu’Apple autorise d’autres stores d’applications à accéder à l’iPhone. Et cela pourrait signifier un chargement latéral sur iPhone.

De bonnes nouvelles arrivent maintenant des États-Unis. iMore rapporte que le responsable des logiciels d’Apple, Craig Federighi, était l’invité d’une interview télévisée, et lorsque des journalistes lui ont demandé s’ils allaient activer le chargement latéral sur l’iPhone, il a répondu qu’Apple travaillait en étroite collaboration avec l’UE pour se conformer à la réglementation.

Cela peut maintenant être interprété comme un aveu qu’Apple autorisera effectivement le chargement latéral sur l’iPhone à un moment donné. Au moins dans l’UE. Mais il n’est pas clair si cela s’applique au monde entier, étant donné que les réglementations ne sont pas les mêmes partout.

Apple est bien connu pour défier les exigences réglementaires. Mais, lorsqu’il s’agit d’un impact plus grave sur son activité, il s’adapte. Le meilleur exemple est le port USB-C déjà mentionné. Ainsi que la licence pour faire des affaires en Chine. Étant donné qu’il existe des règles encore plus strictes que celles de l’UE.

Il pourrait donc facilement arriver que le chargement latéral sur iPhone ne soit activé que dans l’UE, car il peut être effectué dans un logiciel. Contrairement au port USB-C, qui devrait être physiquement intégré pour un seul marché. On ne sait pas encore comment les choses se passeront avec le chargement latéral dans d’autres régions.

