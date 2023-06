Sonos annonce qu’elle doit licencier 7% de ses employés et réduire l’immobilier

Dans un nouveau dossier auprès de la SEC, Sonos a annoncé les modifications qu’elle apporte pour réduire les coûts. Malheureusement, l’un d’entre eux licencie environ 7 % de ses employés tandis qu’une autre mesure réduit son empreinte immobilière.

Repéré par Seeking Alpha, Sonos a déposé le rapport 8-K hier, le premier changement majeur noté dans les mesures de réduction des coûts étant les licenciements.

Dans son effort pour « réajuster sa base de coûts tout en investissant dans sa feuille de route de produits », Sonos poursuit en disant qu’elle réduira son empreinte immobilière et « réévaluera également certaines dépenses de programme ».

Voici la déclaration dans le dossier de la SEC :

Le 14 juin 2023, Sonos, Inc. (la « Société ») a annoncé une réduction des effectifs impliquant environ 7 % de nos employés. Les décisions de suppression de postes sont soumises à la législation locale et aux obligations de consultation dans certains pays. La Société s’est également engagée à réduire davantage son empreinte immobilière et à réévaluer certaines dépenses du programme. Les actions susmentionnées ont été engagées le 13 juin 2023 et reflètent l’engagement de la Société à ajuster sa base de coûts tout en continuant à investir dans sa feuille de route de produits pour stimuler la croissance future.

Sonos estime qu’elle dépensera entre 11 et 14 millions de dollars pour apporter les modifications ci-dessus, dont 9 à 11 millions de dollars nécessaires pour payer les indemnités de départ et les avantages sociaux.

Sonos compte environ 1 844 employés, donc la réduction de 7 % entraînera le licenciement d’environ 130 employés.

Avis de Netcost-security.fr

Les conditions macroéconomiques difficiles et la concurrence croissante d’Apple, Google et Amazon sont deux des grands défis auxquels Sonos est confrontée.

Je suis un utilisateur de Sonos depuis plus d’une décennie, donc je les encourage toujours à un niveau personnel et c’est la société qui a vraiment lancé l’innovation des haut-parleurs intelligents qui a vu les grands géants de la technologie emboîter le pas.

Mes pensées vont à tous les employés touchés par les licenciements. Une petite conjecture positive, avec Sonos remportant son procès pour contrefaçon contre Google le mois dernier – d’une valeur de 32,5 millions de dollars – cela indique que les licenciements pourraient être inférieurs à ceux si l’entreprise n’avait pas gagné l’affaire.

