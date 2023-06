Verrouillage de sécurité de l’iPad ? Les 5 meilleures façons de le déverrouiller

L’iPad et les autres iDevice disposent d’une fonction de sécurité qui verrouille l’appareil si vous entrez plusieurs fois le mauvais code d’accès. Mais ce verrouillage de sécurité peut être un problème si vous ne vous souvenez pas du mot de passe. Si vous êtes coincé dans une telle situation, vous pouvez facilement contourner le verrouillage de sécurité de l’iPad. Nous allons partager quelques méthodes qui peuvent supprimer le verrou de votre appareil.

Pourquoi mon iPad indique-t-il Verrouillage de sécurité ?

Que indique le verrouillage de sécurité de l’iPad ? Cela indique que lorsque vous saisissez le mauvais mot de passe plusieurs fois de suite, votre iPad affiche Verrouillage de sécurité. Après la 5e tentative erronée, l’appareil est temporairement verrouillé et une minuterie s’affiche sous le message de verrouillage. Cette minuterie augmente avec le nombre de tentatives erronées. Après la 10e tentative erronée, votre appareil est définitivement verrouillé.

Si votre iPad indique Verrouillage de sécurité, vous ou quelqu’un d’autre avez entré plusieurs fois le mauvais mot de passe.

Comment contourner le verrouillage de sécurité sur iPad ?

Il existe différentes méthodes pour contourner le verrouillage de sécurité sur iPad. Vous pouvez utiliser un outil tiers pour vous débarrasser du problème sans aucun problème. En dehors de cela, vous pouvez utiliser iCloud, iTunes, le mode de récupération et diverses autres options. Mais gardez à l’esprit que ces méthodes ont certaines restrictions et conditions préalables. Vous devez choisir la bonne méthode pour contourner le verrouillage de sécurité de l’iPad.

Correction du verrouillage de sécurité sur iPad via Effacer l’iPad

C’est une méthode rapide pour réparer le verrouillage de sécurité de l’iPad. Si vous utilisez iPadOS 15.2 ou version ultérieure, vous pouvez utiliser cette méthode. Cependant, votre appareil doit être connecté à un réseau mobile ou Wi-Fi. Deuxièmement, vous devez connaître l’identifiant Apple et le mot de passe pour effacer l’appareil.

Étape 1 : Sur votre iPad, vous verrez le bouton Effacer l’iPad. S’il n’y a pas de bouton, vous devez saisir le mauvais mot de passe plusieurs fois pour voir le message Verrouillage de sécurité/iPad indisponible et le bouton.

Étape 2 : Appuyez sur le bouton. Appuyez sur Effacer l’iPad pour confirmer.

Étape 3 : Vous devez entrer l’identifiant Apple et le mot de passe pour vous déconnecter.

Étape 4 : Enfin, appuyez sur Effacer l’iPad. Votre appareil sera réinitialisé de lui-même. Il redémarrera automatiquement. Après cela, vous pouvez configurer votre appareil comme un nouveau.

Contourner le verrouillage de sécurité sur iPad avec Tenorshare 4uKey

Tenorshare 4uKey est un outil de déverrouillage iPhone/iPad tout-en-un idéal qui peut supprimer tout type de verrou de votre appareil. Il ne nécessite pas d’identifiant Apple, de mot de passe ou quoi que ce soit d’autre. Il vous suffit de suivre quelques étapes simples et votre serrure sera supprimée en un rien de temps. Il peut supprimer le verrouillage de sécurité, les profils MDM, le code d’accès à l’écran et Touch ID/Face ID.

Étape 1 : Téléchargez Tenorshare 4uKey et installez-le sur votre ordinateur.

Étape 2 : Ouvrez l’outil et cliquez sur Démarrer.

Étape 3 : Connectez votre appareil et cliquez sur Suivant.

Étape 4 : Sélectionnez le chemin et cliquez sur Télécharger.

Étape 5 : Cliquez sur Démarrer pour supprimer. Le logiciel supprimera le verrou de votre iPad.

Déverrouiller le verrouillage de sécurité sur iPad via iTunes

iTunes est également une excellente option pour effacer votre appareil et supprimer le verrouillage de sécurité de l’iPad. Mais cela ne fonctionne que si vous avez déjà synchronisé votre appareil auparavant.

Étape 1 : Connectez votre iPad à l’ordinateur.

Étape 2 : Ouvrez iTunes. Il détectera automatiquement votre appareil.

Étape 3 : Cliquez sur l’icône Périphérique et accédez à l’onglet Résumé.

Étape 4 : Vous verrez l’option Restaurer l’iPad. Cliquez dessus et il réparera tout seul le verrouillage de sécurité de l’iPad.

Vous pouvez également créer une sauvegarde de votre appareil avant de le restaurer.

Restaurer l’iPad verrouillé à l’aide de Find My App

Vous pouvez également restaurer votre iPad de verrouillage de sécurité via l’application Find My. Pour cela, vous avez besoin de l’identifiant Apple et du mot de passe.

Étape 1 : Ouvrez n’importe quel navigateur sur votre ordinateur et accédez à icloud.com.

Étape 2 : Entrez l’identifiant Apple et le mot de passe.

Étape 3 : Cliquez sur l’application Find My/Find iPhone.

Étape 4 : Cliquez sur Tous les appareils et sélectionnez l’appareil que vous souhaitez effacer.

Étape 5 : Vous aurez trois options. Cliquez sur Effacer l’iPad. Confirmez-le et attendez quelques minutes. Votre appareil sera effacé automatiquement.

Restaurer l’iPad verrouillé via le mode de récupération

Si votre iPad n’est pas synchronisé avec votre ordinateur, vous pouvez le mettre en mode de récupération, puis utiliser iTunes ou le Finder pour effacer l’appareil. C’est assez simple, mais vous devez mettre l’appareil en mode de récupération en appuyant sur des boutons spécifiques.

Étape 1 : Ouvrez iTunes ou Finder.

Étape 2 : Connectez votre appareil à l’ordinateur et mettez-le en mode de récupération en appuyant sur les boutons comme décrit ci-dessous.

iPad sans bouton d’accueil : appuyez brièvement sur le bouton de volume le plus proche du bouton supérieur. Appuyez et relâchez l’autre bouton de volume. Appuyez sur le bouton du haut et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que l’écran de récupération s’affiche.

iPad avec bouton d’accueil : appuyez simultanément sur le bouton d’accueil et le bouton du haut et maintenez-les enfoncés. Relâchez-les lorsque vous voyez l’écran de récupération.

Étape 3 : Vous verrez une nouvelle fenêtre contextuelle sur l’ordinateur. Cliquez sur Restaurer. Attendez que le processus soit terminé, puis configurez votre appareil.

Questions et réponses

Combien de temps dure un verrouillage de sécurité iPad ?

Cela dépend du nombre de tentatives de mot de passe erronées. Après la 5e tentative, votre appareil est verrouillé pendant une minute. Le temps augmente avec le nombre de tentatives et monte jusqu’à 8 heures. Enfin, l’appareil est définitivement verrouillé après la 10ème tentative.

Comment sortir mon iPad du verrouillage de sécurité ?

Nous avons discuté de plusieurs méthodes pour se débarrasser du verrouillage de sécurité de l’iPad. Vous pouvez essayer n’importe lequel d’entre eux. Cependant, la meilleure méthode qui ne nécessite pas d’identifiant Apple, de mot de passe ou quoi que ce soit d’autre est Tenorshare 4uKey. Il fonctionne sur tous les iPad et iPhone.

Comment déverrouiller mon iPad après trop de tentatives ?

Vous devez effacer ou restaurer votre appareil. Vous pouvez le faire en utilisant Tenorshare 4uKey, iTunes, iCloud, etc. Différentes méthodes ont des exigences distinctes, vous pouvez donc choisir en fonction de votre cas spécifique.

Emballer

Vous pouvez déverrouiller le verrouillage de sécurité de l’iPad grâce aux méthodes décrites dans cet article. En regardant les prérequis et les conditions, vous pouvez sélectionner la bonne méthode pour votre appareil. Si vous souhaitez supprimer le verrouillage de sécurité sans aucun problème, vous pouvez essayer Tenorshare 4uKey. Il supprimera le mot de passe en quelques étapes simples.

