Résolution d’affichage Vision Pro illustrée dans la vidéo Sony

La résolution d’affichage Vision Pro est l’un des nombreux avantages de l’appareil par rapport à ses concurrents, et nous avons expliqué hier la technologie qui le rend possible – et en quoi elle diffère des écrans de casque AR/VR utilisés par d’autres sociétés.

Nous ne savions pas à l’époque qu’ils seraient utilisés dans l’ordinateur spatial d’Apple, mais Sony a en fait montré les écrans il y a un an – et il s’avère que j’étais un peu injuste envers la société Cupertino…

J’ai souligné le fait qu’Apple utilise un terme plutôt déroutant pour la technologie d’affichage. La société l’appelle « micro-OLED », ce qui a conduit certains à le confondre avec microLED. J’ai dit qu’il serait préférable d’utiliser le terme correct, qui est OLED sur silicium, alias OLEDoS.

Apple doit assumer une grande partie du blâme pour cela. Tout d’abord, vous devez vous plonger dans les petits caractères pour constater que les écrans utilisent une technologie connue sous le nom d’OLEDoS. Deuxièmement, la société affirme que les écrans utilisent la « technologie micro-OLED » – c’est-à-dire « micro trait d’union OLED », et non « micro sans trait d’union sans O LED » !

Cependant, il s’avère que Sony – qui fabrique les écrans – s’engage également dans ce domaine du marketing. Sony l’appelle « OLED Microdisplay ». Cela ne crée pas la même confusion que le terme d’Apple, mais quand même…

Résolution d’affichage VisionPro

Sony a présenté la technologie dans une vidéo promotionnelle partagée lors d’une journée technologique l’année dernière.

Notre écran monté sur la tête atteint 4K avec un œil et 8K avec les deux yeux […] À partir de lettres détaillées et de textures matérielles, vous pouvez dire que l’image est si proche de la réalité. Si les points de pixel sont reconnus, les utilisateurs ont l’impression de regarder un écran, en raison de la pixellisation. Pour une expérience visuelle réaliste, il faut que de nombreux points soient invisibles lorsqu’ils sont agrandis. La taille du panneau doit également être suffisamment petite pour tenir dans le design (form factor) limité. Pour ces deux exigences, nous avons développé un micro-écran OLED 4K qui est une résolution ultra élevée de 4K par pouce. Ce micro-écran OLED 4K a plus du double du nombre de points par rapport à l’OLED du smartphone et réduit la taille du panneau de près de 20 fois. Pour un nombre élevé de pixels dans un écran plus petit, nous utilisons les technologies de traitement de précision et de conditionnement avancées de Sony acquises grâce à nos capteurs d’image CMOS.

Mais la latence aussi – avec une approche intelligente

La société a expliqué que la latence ultra-faible est tout aussi importante que la résolution. L’illusion de le décupler est obtenue en notant où l’utilisateur regarde, et en remplissant d’abord cette partie de l’image.

Normalement, cette résolution prend environ 0,1 seconde pour le traitement. Pour éviter qu’un utilisateur ne se sente étourdi, le temps de traitement doit être inférieur à 0,01 seconde. Le retard perçu est réduit en combinant les données de plusieurs capteurs et la technologie de compensation de latence. L’image est convertie en fonction de la dernière position ou direction de la tête de l’utilisateur avant la projection d’affichage.

Découvrez la démo vidéo ci-dessous.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :