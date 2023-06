Travailleurs de Samsung : le Galaxy Z Fold 5 dispose d’un "ennuyeux" conception

Moulin à rumeurs : vous savez que les choses ne vont pas bien pour un produit lorsque les employés de l’entreprise le critiquent avant sa sortie. Mais telles sont les rumeurs entourant le Galaxy Z Fold 5, qui, selon les employés de Samsung, aurait un design « ennuyeux » qui est presque impossible à distinguer du Galaxy Z Fold 4 actuel.

Le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5 devraient être lancés dans un peu plus d’un mois. Dans le cas du premier, la rumeur, qui vient du prolifique leaker Ice Universe, est que les employés de Samsung se sont plaints d’un design si similaire à son prédécesseur qu' »il ne peut même pas s’appeler le Galaxy Z Fold 4s ».

« Il ne peut même pas s’appeler le Galaxy Z Fold4s » – UNIVERS DE GLACE (@UniverseIce) 13 juin 2023

Nous sommes habitués à voir de nouveaux téléphones qui ressemblent de façon frappante aux modèles de la génération précédente, bien sûr. Mais il y aura quelques changements, bien que subtils, dans l’apparence du Z Fold 5, y compris l’utilisation d’une charnière de style gouttelette qui permet au centre de l’écran de former une forme de larme lorsqu’il est fermé. Non seulement cela devrait permettre à l’écran d’être plié complètement à plat, au lieu d’avoir un léger espace comme le Z Fold 4, mais cela indique également une réduction de la visibilité des plis lorsque l’écran est complètement ouvert.

Le pli central est probablement le pire élément du Z Fold 4, que nous avons adoré en dehors de ce problème et du prix élevé. Réduire sa visibilité rendrait certainement l’appareil plus attrayant, mais Ice Universe pense qu’il ne sera réduit que d’environ 15 %, ce qui n’est pas beaucoup et indique qu’il sera toujours plus important que ceux des autres pliables – même si cela vaut la peine d’être noté que certains disent que le pli du Pixel Fold est encore plus prononcé que celui du Z Fold 4.

En l’absence de modifications de conception, le Galaxy Z Fold 5 devrait apporter de nombreuses améliorations. Un indice de poussière IP5x est prévu, ce qui en fait le premier pliable à détenir cette certification, et les fuites précédentes pointent vers de nouveaux capteurs de caméra, un écran plus lumineux et, naturellement, un SoC plus puissant.



