Le financement de l’Initiative pour l’équité raciale et la justice atteint 225 millions de dollars, selon Apple; Exposition britannique annoncée

Apple affirme avoir doublé son engagement initial de 100 millions de dollars envers l’Initiative pour l’équité raciale et la justice depuis son lancement en 2020.

Avec 200 millions de dollars déjà investis, la société a annoncé aujourd’hui un financement supplémentaire de 25 millions de dollars en capital-risque – et poursuit également le déploiement international progressif du programme…

Apple a lancé le REJI en 2020, promettant de faire un don de 100 millions de dollars pour aider à poursuivre «le travail inachevé de justice raciale et d’égalité». Le fonds se concentre sur l’éducation, l’égalité économique et la réforme de la justice pénale pour améliorer la vie des personnes de couleur, avec un accent particulier sur les communautés noires.

Parallèlement, Apple a introduit un nouveau camp d’entrepreneurs développeurs pour les développeurs noirs et a promis d’augmenter ses dépenses avec les partenaires et les entreprises appartenant à des Noirs avec lesquels il fait affaire.

Le PDG Tim Cook a expliqué la raison du programme.

Le travail inachevé de la justice raciale et de l’égalité nous demande tous des comptes. Les choses doivent changer, et Apple s’est engagé à être une force pour ce changement. Aujourd’hui, je suis fier d’annoncer l’initiative d’équité et de justice raciale d’Apple, avec un engagement de 100 millions de dollars. pic.twitter.com/AoYafq2xlp

Apple a révélé aujourd’hui qu’il avait jusqu’à présent investi un total de 200 $ dans le cadre du programme et qu’il avait engagé 25 millions de dollars supplémentaires en financement de capital-risque.

Apple a annoncé aujourd’hui que son initiative Racial Equity and Justice Initiative (REJI), un effort mondial à long terme visant à faire progresser l’équité et à élargir les opportunités pour les communautés noires, hispaniques/latines et autochtones, a plus que doublé son engagement financier initial pour atteindre plus de 200 millions de dollars. au cours des trois dernières années.

Depuis le lancement de REJI en juin 2020, Apple a soutenu le travail de réforme de l’éducation, de l’autonomisation économique et de la justice pénale aux États-Unis, avec une récente expansion en Australie, au Royaume-Unis et au Mexique. […]

Apple s’est engagé aujourd’hui à verser 25 millions de dollars supplémentaires à Collab Capital, Harlem Capital et VamosVentures, trois fonds de capital-risque travaillant avec des entreprises détenues par des minorités […]

Ces investissements font partie du pilier d’autonomisation économique de REJI visant à éliminer les obstacles systémiques à l’accès, à créer des opportunités et à fournir des fonds pour soutenir les communautés et les entreprises de couleur sous-représentées et sous-représentées.