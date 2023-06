Yoga Day Challenge revient sur Apple Watch avec de nouveaux stickers à débloquer à temps pour iOS 17

La Journée internationale du yoga a lieu le 21 juin de cette année, et Apple marque l’occasion avec un défi spécial Yoga Day pour les utilisateurs d’Apple Watch.

Apple encourage chaque année les clients Apple Watch à participer à la Journée internationale du yoga en effectuant une courte (ou longue) séance de yoga.

« Participez à la Journée internationale du yoga. Le 21 juin, faites un entraînement de yoga de 10 minutes ou plus et vous gagnerez ce prix », déclare Apple. « Enregistrez votre temps avec n’importe quelle application qui ajoute des séances d’entraînement à la santé. »

Apple Watch comprend un suivi de yoga intégré à utiliser lorsque vous suivez un instructeur ou que vous savez quelles poses vous préférez. Vous pouvez également accéder au catalogue de séances de yoga dirigées par un instructeur d’Apple via son service Fitness + sur iPhone, iPad et Apple TV.

Les quatre nouveaux stickers du Yoga Day Challenge de cette année s’animent pour démontrer votre affection pour les étirements et la pleine conscience.

Les nouveaux stickers seront particulièrement utiles avec iOS 17, qui inclut une expérience d’sticker améliorée avec de nouveaux effets et plus encore. Apple apporte également l’application Santé sur l’iPad pour la première fois, à commencer par iPadOS 17 cet automne.

