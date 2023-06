La nouvelle station d’accueil USB-C de Satechi permet à votre MacBook Air 15 pouces de piloter trois moniteurs 4K

Satechi lance cette semaine le dernier ajout à son écurie de gadgets de station de travail, offrant aux propriétaires de Mac un autre moyen de s’interfacer avec tous leurs périphériques préférés. La nouvelle station d’accueil triple 4K arrive avec la possibilité de piloter trois moniteurs à la fois, transformant votre MacBook Air en une machine digne d’un ordinateur de bureau avec une charge pass-through de 100 W et quelques E/S supplémentaires.

Satechi lance sa nouvelle station d’accueil Triple 4K

Parfaitement chronométré pour le lancement du nouveau MacBook Air 15 pouces d’Apple aujourd’hui, Satechi est sorti avec un nouveau compagnon pour transformer ce modèle ou tout autre Mac en une station de travail complète. La caractéristique la plus notable de la nouvelle station d’accueil Triple 4K est dans son nom, avec la possibilité de piloter trois moniteurs à partir d’une seule source.

La première série de Mac d’Apple avec son silicium interne est arrivée avec certaines restrictions sur le nombre d’écrans qu’ils pouvaient piloter. Le lot original de machines M1 ne pouvait alimenter qu’un seul moniteur, tandis que même les nouveaux homologues M2 sont limités à deux. Ceux qui veulent tirer encore plus de leurs machines lorsqu’il s’agit d’exécuter une configuration de poste de travail complète peuvent désormais contourner entièrement ces limitations, grâce aux dernières nouveautés de Satechi.

Toute l’expérience est centrée sur la technologie DisplayLink. Ainsi, tout appareil prenant en charge le logiciel pourra profiter de la triple station d’accueil 4K, et les promesses de Satechi de piloter trois écrans supplémentaires. Ce ne sera pas aussi transparent que les docks Thunderbolt 4 standard, mais cela vous permettra de profiter pleinement de votre MacBook pour ceux qui veulent transformer leurs machines portables en quelque chose de plus digne d’une station de combat.

Pour accomplir cette tâche, il existe un assortiment robuste d’E/S. Vous trouverez un port HDMI 4K pour le premier moniteur, les deuxième et troisième écrans pouvant accéder à une autre paire d’emplacements HDMI ou à des sorties DisplayPort.

La station d’accueil Triple 4K de Satechi fait plus que simplement piloter des écrans, car elle contient également toute une série d’autres ports pour brancher d’autres équipements dans votre configuration. Il y a aussi une paire de ports USB 3.0 5 Gb/s, qui sont reliés par Gigabit Ethernet à l’arrière. Autour de l’avant se trouve la fente de connexion hôte USB-C sur laquelle nous reviendrons dans une seconde, ainsi qu’une fente USB-C secondaire et un port USB 3.1, avec une prise casque 3,5 mm ajoutée pour faire bonne mesure également.

Revenant à la connexion hôte, Satechi essaie de s’assurer que cela peut être la solution ultime pour coupler votre MacBook avec certains écrans externes. La station d’accueil triple 4K est également livrée avec une alimentation de 130 W prête à l’emploi, ce qui vous permet de garder les accessoires et votre machine au top. Il y a une charge directe de 100 W sur votre machine, ce qui garantit qu’elle convient au MacBook Air M2 et plus encore.

Maintenant disponible à l’achat, la nouvelle station d’accueil Satechi Triple 4K fait ses débuts avec un prix de 299,99 $. Il est également expédié directement depuis la propre vitrine en ligne de Satechi.

La nouvelle version de Satechi ne fait pas ses débuts avec une remise de lancement spécifique, mais elle est éligible à la vente en cours de la marque pour papa et diplômé. Nous avons précédemment expliqué à quoi s’attendre de cette promotion dans notre couverture de la semaine dernière, ce qui vaut la peine d’être regardé pour une meilleure idée de la façon dont vous pouvez verrouiller les économies sur le dernier Satechi – ou l’un de ses autres équipements d’ailleurs.

