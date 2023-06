Paul McCartney dit que tout ce dont vous avez besoin, c’est de l’IA pour en créer un "final" Chanson des Beatles

En contexte : que peut faire l’IA ? Il serait peut-être plus facile de dire ce qu’il ne peut pas faire. Nous l’avons vu créer de l’art, de fausses photos, jouer à des jeux vidéo mieux que les pros, écrire des histoires, programmer des ordinateurs, mener des conversations et imiter une voix humaine. Et ce ne sont là que quelques exemples devenus monnaie courante ces derniers temps.

Désormais, l’IA est reconnue pour avoir aidé à créer une autre chanson des Beatles. Mardi, le musicien emblématique Sir Paul McCartney a annoncé qu’une « dernière » chanson des Beatles sortirait plus tard cette année. McCartney n’a pas révélé le nom de la chanson, mais a mentionné qu’une IA avait été utilisée pour récupérer une cassette « vieille de plusieurs décennies » que John Lennon avait enregistrée avant son meurtre en 1980. Certains pensent qu’il pourrait s’agir d’une chanson inédite intitulée « Now and Then », enregistrée en 1978.

Lennon avait fait plusieurs bandes avant sa mort, que sa veuve Yoko Ono a données à McCartney au début des années 1990. La chanson a été rejetée de la série The Beatles Anthology en 1995 car elle était en bien moins bon état que les autres enregistrements remasterisés par le groupe. Le regretté George Harrison a qualifié la piste vocale de Lennon pour Now and Then de « déchets ». Le groupe l’a donc abandonné, mais c’est resté l’une des seules chansons que McCartney a continuellement médité sur le réenregistrement.

Ce n’est pas la première fois qu’une chanson sort à titre posthume. Des pistes perdues ont refait surface à plusieurs reprises chez de nombreux artistes. La technologie a été capable de reproduire ou de nettoyer des enregistrements analogiques et des astuces hollywoodiennes ont même permis à des artistes morts d’interpréter des chansons perdues devant un public en direct. Le duo « Unforgettable » de Natalie Cole (ci-dessus) avec son père décédé, Nat King Cole, est un exemple touchant et mémorable de la technologie moderne ramenant les morts.

Ce n’est même pas la première fois qu’une chanson de John Lennon est nettoyée et publiée après sa mort. Selon le BCC, Lennon a enregistré Free as a Bird et Real Love sur une cassette « boombox » placée sur son piano quelque temps avant le 8 décembre 1980. McCartney a ensuite remasterisé ces chansons et les a publiées en 1995 et 1996, respectivement.

On ne sait pas exactement quelle part du nouvel enregistrement sera touchée par l’IA. Cependant, il pourrait s’agir de plus qu’un simple remaster. McCartney a déclaré que l’IA « avait extrait » la voix de John. Il semble donc que les voix aient été isolées et extraites avec McCartney et peut-être Ringo Starr établissant de nouvelles pistes instrumentales et vocales pour soutenir la voix réelle de Lennon. Nous devrons attendre et voir quand il sortira plus tard cette année.

