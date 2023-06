Le PDG de Reddit se penche sur les tromperies de l’API et avertit les employés de porter un logo en public

Le PDG de Reddit, u / spez, est de retour d’un voyage à la décharge avec une nouvelle réserve de déchets à brûler dans l’incendie de garage en cours de l’entreprise.

Steve Huffman a envoyé un e-mail à son entreprise cette semaine pour expliquer que sa vision est supérieure à ce que les utilisateurs veulent, et PS, ne portez peut-être pas le logo Reddit en public pendant un certain temps.

D’après la note obtenue par The Verge :

Nous n’avons pas constaté d’impact significatif sur les revenus jusqu’à présent et nous continuerons à surveiller. Il y a beaucoup de bruit avec celui-ci. Parmi les plus bruyants que nous ayons vus. Sachez que nos équipes sont dessus, et comme toutes les explosions sur Reddit, celle-ci passera aussi. […] Je suis désolé de le dire, mais veillez à ne pas porter d’équipement Reddit en public. Certaines personnes sont vraiment bouleversées et nous ne voulons pas que vous soyez l’objet de leurs frustrations.

De l’avis du capitaine U-spez, avoir un millier de subreddits privés n’est qu’une de ces étapes mystérieuses entre la gratuité et le profit.

Après tout, Huff s’attend à ce que la plupart de ces subreddits qui ont réussi à mettre le site hors ligne hier (sérieusement, comment est-ce possible ??) reviennent à la normale après la période d’interdiction d’un jour.

C’est presque comme si s-PEZ lançait un défi à la base d’utilisateurs la plus passionnée de Reddit pour relever le défi s’ils veulent vraiment que leur message soit entendu.

L’aspect le plus bizarre de tout cela est l’obsession d’u-spezy de faire passer Apollo et d’autres clients Reddit tiers pour des fauteurs de troubles. Projection, beaucoup ? Dérangez-vous, disons-nous, et bonne chance pour que le gars qui collecte littéralement de l’argent pour les chiens sans abri ait l’air mauvais.

