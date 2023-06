Poussière numérique : la plupart des Américains ne nettoient pas leur pellicule

En bref : l’ubiquité des smartphones indique qu’un appareil photo est toujours à portée de main, et leur nature numérique permet aux utilisateurs de prendre des photos et des vidéos sans réserve. Mais qu’arrive-t-il à ces souvenirs après qu’ils ont été capturés ? Dans la plupart des cas, ils ne sont plus jamais revus.

Selon une récente enquête de Mixbook, la plupart des personnes (80 %) ont des photos ou des vidéos sur leur smartphone qu’ils n’ont pas regardées depuis le jour où ils les ont prises. La moitié des quelque 2 000 Américains interrogés ont déclaré qu’ils ne faisaient rien avec les photos et les vidéos sur leurs téléphones. Moins d’une personne sur trois déclare envoyer des images ou des vidéos à des amis ou à sa famille, et seulement 17 % les publient sur les réseaux sociaux.

L’Américain moyen a plus de 3 100 photos et vidéos stockées sur son appareil mobile, et 55 % ont déclaré se sentir dépassés par la quantité de médias qu’ils ont accumulés.

Ce que les personnes prennent le plus souvent en photo est tout aussi fascinant. De nombreuses pellicules sont jonchées de photos d’animaux domestiques et de membres de la famille. Dans des États comme l’Alabama, la Californie, la Géorgie et l’Oklahoma, les photos de paysages règnent en maître.

Étant donné que les appareils photo numériques ne sont pas limités par les mêmes contraintes qui ont gêné les utilisateurs de films, il n’est pas surprenant que les doublons soient assez courants. Mixbook a constaté que 63% des personnes ont pris plusieurs photos du même sujet mais n’ont jamais pris la peine d’analyser les prises de vue et de supprimer les pires exemples.

Comme Google l’a dit un jour, les photos sont plus que de simples pixels. Les souvenirs s’estompent, mais les photos et les vidéos que vous capturez avec vos amis et votre famille durent toute une vie.

Les photos et les vidéos sont ce que nous avons de plus proche du voyage dans le temps, un moyen de figer un moment dans le temps. Souvent, nous ne réalisons pas ce que nous avons jusqu’à ce qu’il soit parti, et les photos et vidéos entrent dans cette catégorie. Si le sujet ou l’événement était suffisamment important pour sortir votre téléphone et le prendre en photo, vous voudrez probablement le revoir à un moment donné dans le futur.

Ce que j’essaie de dire, c’est de faire une sauvegarde pour minimiser le risque de perdre ces souvenirs pour toujours.

