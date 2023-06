Une fuite suggère qu’AMD pourrait préparer un Ryzen 5 5600X3D

Moulin à rumeurs : Selon un leaker, AMD pourrait envisager de sortir un processeur Ryzen 5 5600X3D à 6 cœurs. Pour les personnes disposant de systèmes AM4 vieillissants équipés d’un processeur Ryzen 5 2600 ou Ryzen 5 3600, cela pourrait fournir une nouvelle voie de mise à niveau, même si l’on pourrait supposer que Team Red est plus intéressé à inciter les joueurs à faire des folies sur un système AM5 à la place.

Lorsqu’AMD a lancé le processeur Ryzen 7 5800X3D, on pensait généralement qu’il s’agissait du dernier processeur conçu pour le socket AM4. À l’époque, la société avait promis qu’elle continuerait à prendre en charge les personnes qui utilisent encore la plate-forme vieillissante via des mises à jour du firmware et du bios, mais n’a fait allusion à aucun nouveau processeur AM4.

Le 5800X3D s’est vendu comme des petits pains et est sans doute le meilleur processeur de jeu pour les personnes utilisant encore une carte mère AM4 avec un chipset des séries 300, 400 ou 500. Cependant, certains joueurs étaient initialement confus quant à l’absence de 5950X3D ou quelque chose comme un 5600X3D pour les personnes ayant un budget de mise à niveau plus limité.

Comme notre propre Steven Walton l’a expliqué dans son test détaillé du 5800X3D, AMD voulait créer un processeur de valeur axé sur le jeu, il a donc opté pour une conception à huit cœurs avec 96 mégaoctets de cache L3 qui fonctionne bien dans les jeux modernes et pourrait empêcher certains les personnes de migrer vers une version de PC basée sur Intel. Au moment d’écrire ces lignes, un 5800X3D peut être acheté pour seulement 289 $, ce qui en fait une bonne proposition de valeur par communiqué à la plupart des combos carte mère + CPU LGA1700 d’entrée de gamme.

Selon un leaker qui a de bons antécédents en matière de divulgation des produits Team Red avant leur sortie, la société pourrait introduire un processeur Ryzen 5 5600X3D après tout. Le leaker, qui passe @chi11eddog sur Twitter, a partagé une image de ce qui ressemble à un document décrivant un nouveau SKU X3D pour la plate-forme AM4, avec un numéro de version ainsi que certaines caractéristiques.

Comme vous vous en doutez, cela ressemble à un processeur à 6 cœurs et 12 threads avec trois mégaoctets de cache L2 et 96 mégaoctets de cache L3 grâce à la technologie 3D V-Cache d’AMD. Ce qui rend cela quelque peu plausible, c’est que tout comme le 5800X3D, le SKU 5600X3D qui a fui semble fonctionner à des fréquences légèrement inférieures par communiqué au Ryzen 5 5600 d’origine. Plus précisément, il comporterait une fréquence de base de 3,3 GHz et un boost fréquence de 4,4 GHz, alors que le Ryzen 5600 a une fréquence de base de 3,7 GHz et peut augmenter jusqu’à 4,6 GHz.

Cela devrait être pris avec une forte dose de sel, mais cela soulève la question de savoir si ce serait une bonne idée pour AMD de publier un produit comme celui-ci pour ce qui est autrement un chapitre AM4 fermé. Les ventes de processeurs de la série Ryzen 7000 ont été lentes, en partie à cause des prix élevés des cartes mères AM5 et des kits de mémoire DDR5. Un processeur AM4 à 6 cœurs axé sur le jeu serait une option intéressante pour les personnes qui ne peuvent pas tout à fait justifier les dépenses d’une mise à niveau complète de la plate-forme, mais cela pourrait également nuire au taux d’adoption de l’AM5.

Quant à un Ryzen 5950X3D, ce processeur n’aurait pas beaucoup de sens, bien qu’une expérience de suppression de 5800X3D ait montré qu’AMD l’a au moins envisagé à un moment donné. La technologie 3D V-Cache de Team Red n’est pas très utile en dehors des scénarios de jeu, c’est pourquoi nous recommandons aux joueurs qui envisagent le Ryzen 9 7950X3D à 16 cœurs pour leur version AM5 d’opter pour le Ryzen à 8 cœurs moins cher et plus économe en énergie. 7 7800X3D à la place.



