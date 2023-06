La mise à jour de juin de Windows 11 apporte Bluetooth LE Audio et plus

Microsoft a publié le correctif du mardi pour les versions 22H2 et 21H2 de Windows 11 pour le mois de juin. La mise à jour du patch du mardi est publiée pour tout le monde au cours de la première quinzaine de chaque mois. Le nouveau correctif Windows 11 Tuesday pour la version 22H2 est livré avec la version KB5027231 et la build 22621.1848. Pour la version 21H2, le correctif Windows 11 est disponible avec la version KB5027223 et le build 22000.2057.

Comme on peut s’y attendre d’une mise à jour mensuelle, la dernière mise à jour de Windows 11 apporte une foule de nouvelles fonctionnalités et de corrections de bugs qui améliorent les performances de Windows 11. Vous connaissez peut-être déjà certaines de ces nouvelles fonctionnalités, car certaines d’entre elles étaient déjà incluses. dans les versions d’aperçu pour Insiders.

Windows 11 KB5027231 (Version 22H2)

Le nouveau patch de mardi est livré avec de nouvelles fonctionnalités et de nombreuses corrections de bugs, notamment la résolution des vulnérabilités de sécurité de Windows. Certaines des principales améliorations de cette version sont :

Visualisez facilement la capacité de stockage de tous vos abonnements OneDrive

Audio de haute qualité à faible puissance via Bluetooth Audio à faible consommation d’énergie

Résout les problèmes de sécurité de Windows

Corrige ‘le narrateur annonce des attributs de texte comme une faute d’orthographe ou des commentaires incorrects’

Corrige « La disposition du clavier tactile n’apparaissait pas correctement »

Cette mise à jour résout un problème connu qui affecte les applications 32 bits qui prennent en charge les adresses volumineuses et utilisent l’API CopyFile. Vous pouvez rencontrer des problèmes lorsque vous enregistrez, copiez ou joignez des fichiers. Si vous utilisez un logiciel de sécurité commercial ou d’entreprise qui utilise des attributs de fichier étendus, ce problème vous affectera probablement. Pour les applications Microsoft Office, ce problème affecte uniquement les versions 32 bits. Vous pourriez recevoir l’erreur « Document non enregistré ».

Cette mise à jour résout un problème de compatibilité. Le problème se produit en raison d’une utilisation non prise en charge du registre.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte le noyau Windows. Ce problème est lié à CVE-2023-32019.

La dernière mise à jour du correctif inclut toutes les modifications qui faisaient partie de la version précédente de l’aperçu du système d’exploitation. Vous pouvez consulter la liste complète des changements ici.

Windows 11 KB5027223 (version 21H2)

La mise à jour mensuelle de Windows 11 pour la version 21H2 apporte également quelques améliorations, bien qu’elle soit à plus petite échelle par rapport à la version 22H2, qui reste l’objectif principal de Microsoft jusqu’à la sortie de la prochaine mise à jour majeure.

La mise à jour résout plusieurs problèmes, notamment la résolution du problème avec le narrateur annonçant de manière incorrecte les attributs de texte, la résolution des problèmes qui se produisent lors de la connexion à certaines imprimantes, la résolution des problèmes de lecture audio, etc. De plus, la mise à jour inclut des correctifs pour les problèmes de sécurité de Windows, comme il est d’usage avec ces mises à jour mensuelles.

Vous pouvez consulter le changelog complet en direction cette page.

Si vous utilisez Windows 11, soit la version 22H2, soit la version 21H2, vous obtiendrez la mise à jour mensuelle spécifique sur votre PC. Comme cette mise à jour est disponible pour tout le monde, vous n’avez pas besoin de faire partie d’une chaîne bêta. Et si vous l’êtes, vous ne recevrez peut-être pas la mise à jour.

Pour vérifier la mise à jour, accédez à Paramètres> Windows Update. Ici, vous pouvez vérifier la nouvelle mise à jour et le dernier correctif du mardi apparaîtra que vous pourrez installer sur votre PC.

