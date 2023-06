Les autorités antitrust de l’UE sont prêtes à frapper l’activité publicitaire de Google

Quelque chose à espérer : la querelle entre les autorités européennes de la concurrence et Google touche à sa fin, et Bruxelles prépare apparemment une plainte antitrust formelle contre la société américaine. L’empire de la publicité en ligne de Google pourrait être ébranlé par une énorme amende, voire contraint de modifier ses pratiques anticoncurrentielles.

Selon des personnes proches du dossier, l’Union européenne pourrait annoncer sa plainte antitrust formelle contre Google dans les prochains jours. Une plainte officielle mettrait fin à une longue enquête de la Commission européenne (qui fait partie de l’exécutif de l’Union européenne) sur les pratiques anticoncurrentielles de Mountain View sur le marché de la publicité en ligne.

La publicité est la principale source de revenus de Google. Rien qu’en 2022, les publicités en ligne représentaient 80 % des revenus totaux d’Alphabet, soit 225 milliards de dollars. En 2020, les revenus publicitaires étaient de 168,6 milliards de dollars. Mais l’activité la plus prospère de Google – et essentiellement la seule rentable – pourrait entraver la concurrence, et l’UE est enfin prête à tenir la société de Mountain View responsable.

Les autorités bruxelloises ont commencé à examiner les pratiques publicitaires de Google en 2021, essayant de comprendre si l’entreprise avait empêché des entreprises concurrentes d’accéder aux données des utilisateurs pour la publicité en ligne. Le service publicitaire de Google (Google Ads) est depuis longtemps la principale plate-forme de publicité ciblée en ligne, vendant des espaces publicitaires et fournissant également aux annonceurs et aux éditeurs un terrain d’entente.

Le partenariat de Google avec Meta/Facebook dans le cadre du programme Open Bidding faisait initialement partie de l’enquête de l’UE, mais il a été abandonné en 2022. De nouvelles preuves fournies par les autorités portugaises de la concurrence ont ensuite été ajoutées à l’enquête européenne. L’empire publicitaire de Mountain View fait également l’objet de litiges au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Une plainte officielle de l’UE pourrait fortement nuire à l’activité principale de Google, car les amendes pour violation des lois antitrust peuvent atteindre jusqu’à 10 % des ventes globales d’une entreprise. Les amendes imposées par Bruxelles ont coûté à Google plus de 8 milliards d’euros (ou 8,6 milliards de dollars) jusqu’à présent.

La Commission européenne pourrait également forcer Google à modifier ses pratiques commerciales et sa structure d’entreprise, ce qui pourrait être encore plus dommageable pour la vache à lait exclusive d’Alphabet qu’une sanction financière. Tout sera probablement décidé bientôt, peut-être dès demain.

