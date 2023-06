Les rendus OnePlus Nord 3 en fuite confirment la conception en toute gloire

Après une longue attente, le OnePlus Nord 3 semble enfin arriver. C’était prévu pour l’année dernière, mais à la place, OnePlus est venu avec une déclinaison OnePlus Nord 2T. Désormais que le OnePlus Nord 2 est sur le point de fêter son deuxième anniversaire, OnePlus semble être prêt à dévoiler le OnePlus Nord 3. L’appareil avait été la cible de fuites au cours des dernières semaines, nous avons maintenant plus de rendus, gracieuseté de WinFuture .de qui confirment la conception de ce produit phare économique dans toute sa splendeur. Selon la rumeur, le OnePlus Nord 3 arrivera en tant que OnePlus Ace 2V rebadgé.

La conception du OnePlus Nord 3 confirmée une fois de plus

Les rendus OnePlus Nord 3 révèlent deux teintes distinctes. Nous avons la teinte bleue/verte traditionnelle et une option de couleur gris foncé classique. Ce sont des couleurs récurrentes dans la série OnePlus Nord et qui font leur grand retour avec le Nord 3. Étant donné que cet appareil est hors de la classe « phare », nous ne nous attendons pas à ce que des couleurs supplémentaires apparaissent. Cependant, nous n’écarterons pas le lancement d’une version spéciale à l’avenir. Le design du téléphone est conforme au OnePlus Ace 2V lancé en Chine il y a quelques mois.

Caractéristiques affirmées

Le OnePlus Ace 2V est une déclinaison avec le SoC MediaTek Dimensity 9000. Alors que le OnePlus Ace 2 d’origine a atteint le marché mondial sous le nom de OnePlus 11R, l’Ace 2V est encore exclusif à la Chine. Cela changera bientôt car le téléphone sera désormais lancé avec une cure de jouvence OnePlus Nord 3.

Sous le capot, nous aurons le chipset susmentionné avec jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 3.1. Si le téléphone n’est qu’un changement de marque conventionnel, nous allons voir le même écran AMOLED de 6,74 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 2 772 x 1 240 pixels. Il devrait apporter un système à trois caméras avec un appareil photo principal de 64 MP, un ultra large de 8 MP et un vivaneau macro de 2 MP. L’appareil exécutera le système d’exploitation Android 13 avec OxygenOS 13 dès la sortie de la boîte.

Le Nord 3 atteindra des marchés comme l’Inde et l’Europe. Cependant, il devrait être hors d’Allemagne en raison d’un litige de brevet local entre Oppo (la société mère de OnePlus) et Nokia.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine