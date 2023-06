Apple ajoute la fonctionnalité iOS 17 Notes aux pages aux côtés des mises à jour Keynote ProRes et Numbers SVG

Une nouvelle fonctionnalité d’iOS 17 est la possibilité de commencer à formater un document dans Notes puis de l’ouvrir dans Pages pour encore plus de capacités de formatage. Apple a publié Pages, Keynote et Numbers 13.1 aujourd’hui, et les notes de version appellent spécifiquement la fonctionnalité iOS 17.

« Commencez à écrire dans Notes, puis ouvrez votre note dans Pages pour continuer à l’éditer avec de puissantes fonctionnalités de conception et de mise en page », lit la première mention de fonctionnalité dans les notes de publication de Pages 13.1.

Les pages 13.1 incluent également ces mises à jour :

Créez des rapports d’activité, des documents scolaires et des cartes de vœux avec des modèles mis à jour

Insérer des champs de date et d’heure dans votre document

Ajoutez des graphiques vectoriels évolutifs (SVG) à vos documents et préservez la qualité visuelle quelle que soit la taille

Séparez les images SVG importées et enregistrez-les dans votre bibliothèque de formes pour une utilisation future

Conservez les images SVG lors de l’exportation de livres au format EPUB, y compris les couvertures de livres

Afficher les étiquettes récapitulatives des sous-totaux dans les graphiques à barres, à colonnes et à aires empilées

Insérez et lisez des vidéos ProRes dans votre document, désormais sur iPhone et iPad

Exportez les pages de votre document sous forme de fichiers image

Pendant ce temps, Keynote 13.1 apporte la prise en charge de la vidéo ProRes et des améliorations SVG :

Insérez et lisez des vidéos ProRes dans votre présentation, désormais sur iPhone et iPad

Ajoutez des graphiques vectoriels évolutifs (SVG) à vos présentations et préservez la qualité visuelle quelle que soit la taille

Séparez les images SVG importées et enregistrez-les dans votre bibliothèque de formes pour une utilisation future

Afficher les étiquettes récapitulatives des sous-totaux dans les graphiques à barres, à colonnes et à aires empilées

Enfin, Numbers 13.1 a ses propres mises à jour SVG :

Afficher les étiquettes récapitulatives des sous-totaux dans les graphiques à barres, à colonnes et à aires empilées

Ajoutez des graphiques vectoriels évolutifs (SVG) à vos feuilles de calcul et préservez la qualité visuelle quelle que soit la taille

Séparez les images SVG importées et enregistrez-les dans votre bibliothèque de formes pour une utilisation future

Insérez et lisez des vidéos ProRes dans votre feuille de calcul, désormais sur iPhone et iPad

Insérer des champs de date et d’heure dans votre feuille de calcul

La nouvelle version de la suite d’applications iWork d’Apple est désormais disponible sur l’App Store.

