Votre vie privée est-elle en danger ? Il est maintenant confirmé que les autorités américaines achètent des données personnelles

Nous le savions déjà, n’est-ce pas ? Désormais, c’est confirmé par le gouvernement américain lui-même. Les documents déclassifiés du gouvernement américain révèlent l’achat de données personnelles de citoyens américains par des tiers. Désormais, cela soulève encore plus de questions sur les risques pour la vie privée.

Selon le rapport du Bureau du directeur du renseignement national (ODNI), cela inclut les informations collectées sur les PC, les téléphones, les Smart TV, etc. Les documents ont été déclassifiés en janvier 2022 à la demande du sénateur Ron Wyde. Désormais, ils sont rendus publics le 9 juin 2023, rapporte TechCrunch.

Comment les agences surveillent-elles les citoyens ?

Chaque citoyen américain connecté à Internet, son historique de navigation sur le Web, de recherche, etc. est désormais confirmé comme étant collecté par des tiers et vendu au gouvernement. Cela se fait par la revente de données, rendue possible grâce aux fournisseurs de services, aux réseaux sociaux et aux applications de suivi. Par exemple, Facebook, Instagram, Google Maps, etc. Ces entreprises ont déjà mis notre vie privée en danger. Désormais, le risque est plus élevé puisque toutes ces données peuvent être utilisées illégalement.

Les données personnelles des citoyens américains vendues au renseignement donnent en fait un aperçu des informations les plus détaillées sur chacun d’eux. Cela peut servir de base pour surveiller leurs activités et prédire leur comportement, indique le rapport.

TechCrunch dit que le problème ici n’est pas seulement le contrôle général et l’empiètement sur la vie privée. C’est aussi la manière dont les données sont collectées. Certains éléments du rapport nécessiteraient autrement des mandats judiciaires, mais ce n’est pas le cas. Les agences peuvent accéder à de nombreuses informations en contournant les tribunaux, ce qui est leur obligation légale.

Quel type d’information le document révèle-t-il?

Les documents révèlent également des cas étranges de surveillance de personnes prévoyant de participer à des manifestations ou à d’autres rassemblements publics. Un autre parle d’un prêtre catholique gay qui a démissionné plus tard. Un cas encore plus bizarre de collecte d’informations provient de l’application de prière musulmane de l’armée américaine. Ces données peuvent évidemment être vendues, non seulement au gouvernement, mais à quiconque est prêt à payer. Cela implique d’énormes préoccupations concernant les risques pour la vie privée, simplement en possédant un smartphone.

Ce qui est plus intrigant, c’est que le rapport indique que les données sont « disponibles dans le commerce ». Cela suggère qu’il y a aussi ceux qui ne le sont pas, n’est-ce pas ? Même s’ils ne collectent que des « commerciaux », l’implication d’une telle pratique est discutable au regard de la loi.

TechCrunch déclare par ailleurs que le bureau n’a toujours pas un aperçu complet de la vente de données personnelles des citoyens américains. Ni comment ils effectuent la surveillance des citoyens américains, la question se pose donc. Qu’en est-il des autres nations ?

Étant donné que tous les principaux réseaux sociaux et moteurs de recherche sont basés aux États-Unis, il n’est pas difficile de faire plus d’implications. De telles plateformes n’ont évidemment aucun problème à vendre les données à l’étranger également, comme nous l’avons déjà vu auparavant.

La vente de données personnelles par les citoyens américains augmente-t-elle encore les risques pour la vie privée ?

À vrai dire, nous avons récemment vu comment l’UE a condamné Meta pour non-respect des réglementations sur les risques pour la vie privée. Facebook doit maintenant payer 1,3 milliard de dollars pour conserver les données des citoyens de l’UE sur des serveurs en dehors de l’UE. Cependant, les résultats globaux restent à voir.

Ceci est juste un autre rappel qu’aucun d’entre nous ne bénéficie réellement d’une confidentialité totale sur Internet. À l’ère des smartphones, des Smart TV et désormais des voitures connectées, la situation s’aggrave encore. Après tout, il est fort probable que cette affaire tombe bientôt dans l’oubli, tout comme les affaires Assange et Snowden. Ces deux derniers n’étaient évidemment que le sommet de l’iceberg.

Désormais, vous vous demandez probablement ce qui peut être fait pour réduire les risques. La réponse est en fait assez simple. Vous ne pouvez pas. Nous sommes tous déjà intégrés dans le cybermonde, qui peut évidemment être contrôlé. Avec l’essor de l’IA, les risques liés à la confidentialité peuvent même atteindre une plus grande échelle.

Après la vente des données personnelles de ces citoyens américains, il semble que ce n’est qu’une question de temps avant que toutes nos photos, emplacements et comportements soient utilisés pour créer certains types de nos profils. Ceux-ci deviendront sûrement la propriété d’une entreprise, avec la possibilité de les partager avec le gouvernement.

Alors, faites attention à ce que vous faites. Pas seulement en ligne, car les caméras de vidéosurveillance vous surveillent et les appels téléphoniques peuvent être enregistrés. Votre vie privée est menacée depuis longtemps et l’ampleur de ce risque augmente chaque jour.

Techcrunch

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine