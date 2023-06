Tous les jeux annoncés à l’Ubisoft Forward 2023

Avec de nombreuses vitrines de jeux en cours, la meilleure vitrine devra être celle hébergée par Ubisoft. La vitrine du jeu Ubisoft Forward s’est tenue le 12 juin 2023. Les joueurs du monde entier étaient ravis de voir leurs jeux préférés annoncés et d’obtenir également des dates de sortie. Il y a eu un bon nombre d’annonces de jeux qui ont eu lieu à Ubisoft Forward 2023. Si vous avez manqué l’événement, ne vous inquiétez pas. Voici toutes les annonces de jeux qui ont été faites à Ubisoft Forward 2023.

Jeux annoncés à Ubisoft Forward 2023

Maintenant, regardons tous les jeux révélés lors de l’événement vitrine Ubisoft Forward 2023. Les jeux Ubisoft préférés de tous ont fait leur apparition lors de cet événement. Commençons.

1. Avatar : les frontières de Pandore

Le prochain jeu Avatar a enfin été révélé et chez Ubisoft Forward, nous avons eu notre premier aperçu du tout nouveau jeu. La bande-annonce du jeu montre le monde et vous montre également ce qu’il faut pour faire partie des Na’vi. Le jeu est jouable en personne et c’est votre travail en tant que Na’vi de vous reconnecter avec votre peuple, de revenir à l’héritage et d’apprendre à utiliser les armes qui sont utilisées par le peuple Na’vi. Le jeu est rempli de superbes graphismes et de beaucoup d’action.

Développeur : Ubisoft et Massive Entertainment

Date de sortie : 7 décembre 2023

Plateformes : PS5, Xbox Series X|S, Ubisoft Connect (PC), Amazon Luna.

2. XDéfiant

XDefiant est le jeu de tir en arène à la première personne gratuit d’Ubsisoft. Le jeu fait l’objet de bêtas fermées depuis le début de cette année et jusqu’à présent, il a reçu une réponse formidable de la part des joueurs et des fans du monde entier. Il s’agit d’un excellent jeu de tir rapide qui comporte plusieurs factions, diverses cartes, plusieurs armes et également différents modes de jeu pour vous permettre de jouer. Ubisoft lance également sa version bêta ouverte pour que vous puissiez découvrir le jeu la semaine prochaine.

Développeur : Ubisoft

Date de sortie : automne 2023

Plateformes : PS5, Xbox Series X|S, Ubisoft Connect (PC)

3. Prince of Persia : la couronne perdue

Bien qu’il n’y ait aucune information sur Prince of Persia: Sands of Time, le nouveau jeu Prince of Persia excite tout le monde. Bien que nous en ayons vu un aperçu au début de la vitrine du Summer Games Fest, lors de l’événement Ubisoft Forward, nous avons pu voir non seulement une nouvelle bande-annonce animée, mais également une bonne quantité de gameplay. Dans The Lost Crown, votre objectif est de sauver le prince Ghassan. Au cours de votre voyage de sauvetage, vous traverserez le mont Oaf, vous découvrirez différentes malédictions et mystères qui engloutissent le mont Oaf. Les graphismes de ce jeu à défilement latéral 2.5D sont exceptionnels et valent la peine d’attendre sa sortie.

Développeur : Ubisoft Montréal

Date de sortie : 18 janvier 2024

Plateformes : Nintendo Switch, Ubisoft Connect, Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Amazon Luna.

4. La division : résurgence

Tom Clancy’s The Division fait maintenant son chemin vers les appareils mobiles. Ce jeu mobile est un jeu de tir RPG gratuit. Le jeu se déroule à New York. Avec le virus qui a causé beaucoup de problèmes dans le pays ainsi que l’effondrement du gouvernement, votre travail consiste à vous battre en tant qu’agent d’élite avec vos amis contre d’autres joueurs et ennemis. Vous pouvez choisir le type de style de jeu qui vous convient le mieux. Une bêta régionale aura lieu entre le 15 juin et le 24 juillet.

Développeur : Ubisoft Entertainment

Date de sortie : automne 2023

Plateformes : Androïd, iOS

5. Crâne et os

Skull and Bones est un jeu multijoueur en monde ouvert qui proposera un bon nombre de batailles en mer. Tout le monde est un pirate. Le jeu contient des éléments similaires tels que des armes et des outils qui ont été vus dans Assassin’s Creed IV Black Flag. Le jeu est en développement depuis plusieurs années et sa date de sortie a également été repoussée à plusieurs reprises. La bêta fermée de Skull and Bones se tiendra du 25 au 28 août 2023.

Développeur : Ubisoft Singapour

Date de sortie : à venir

Plateformes : PC, Xbox Series X|S, Epic Games Store, Ubisoft Connect

6. Le Crew Motorfest

Bien que cela fasse un bon nombre d’années que The Crew 2 est sorti, les fans de la franchise The Crew vont adorer celui-ci. Le Crew Motorfest se déroule à Hawaï et proposera différents types d’événements et de voitures dans lesquels vous pourrez jouer. Vous pouvez choisir entre JDM, Classic, Formula 1, Offroad, Electric et Supercars. Le jeu est en développement depuis quelques années et va maintenant commencer sa bêta fermée qui aura lieu entre le 21 et le 23 juillet 2023.

Développeur : Tour d’Ivoire

Date de sortie : 14 septembre 2023

Plateformes : Xbox Series X|S, PS5, Ubisoft Connect, Epic Games Store

7. Just Dance 2024

Just Dance est un excellent jeu de sport qui compte un grand nombre de joueurs du monde entier. Ubisoft lance maintenant un nouveau jeu Just Dance intitulé Just Dance 2024. Ce nouveau jeu contiendra environ 40 nouvelles chansons. La meilleure partie de Just Dance 2024 est que vous et vos amis pouvez facilement jouer les uns avec les autres. Si une personne a l’édition 2024 de Just Dance, elle peut jouer avec des amis qui ont Just Dance 2023.

Développeur : Ubisoft

Date de sortie : 24 octobre 2023

Plateformes : Nintendo Switch, Xbox Series X|S, PS5

8. Star Wars : Hors-la-loi

Le nouveau jeu Star Wars sera le tout premier jeu en monde ouvert de la franchise Star Wars. Vous incarnez Kay Vass avec votre compagnon Nix qui doit réussir un certain nombre de braquages. Star Wars : Outlaws se situe entre les événements de Star Wars : L’Empire contre-attaque et Star Wars : Le Retour du Jedi. Nous avons également pu voir une bande-annonce de gameplay de 10 minutes qui montre le monde ouvert ainsi que les armes que vous pouvez utiliser.

Développeur : Massive Entertainment

Date de sortie : 2024

Plateformes : Xbox Series X|S, PS5, Ubisoft Connect

9. Assassin’s Creed nom de code Jade

Voici le premier jeu Assassin’s Creed annoncé chez Ubisoft Forward. Codename Jade est un jeu mobile en monde ouvert qui emmène les joueurs en Chine. Vous explorerez l’histoire de la Chine. Le jeu a tout d’un point de vue Assassin’s Creed. Vous pouvez effectuer des assassinats au sol, dans les airs, vous promener furtivement et même vous promener entre les bâtiments.

Développeur : Level Infinite, Ubisoft

Date de sortie : à annoncer

Plateformes : Androïd, iOS

10. Assassin’s Creed Nexus VR

Voici un autre jeu Assassin’s Creed auquel vous pourrez jouer en VR. Oui, vous pouvez faire tout ce que vous avez toujours fait dans un jeu Assassin’s Creed, mais expérimentez tout cela en VR. Le jeu devrait sortir pour le Meta Quest 2 et le prochain casque Meta Quest 3 VR. Il s’agit d’un jeu auquel vous pouvez choisir de jouer en étant assis, debout ou en vous déplaçant dans votre chambre.

Développeur : Ubisoft

Date de sortie : automne 2023

plates-formes ; Meta Quest 2, Meta Quest Pro, Meta Quest 3

11. Assassin’s Creed Mirage

Assassin’s Creed Mirage est le jeu Assassin’s Creed le plus attendu. Le jeu est maintenant installé à Bagdad, en Irak. Cette fois, Assassin’s Creed : mirage s’appuie davantage sur un gameplay furtif. Vous avez un bon nombre d’armes et d’outils que vous pouvez fabriquer et utiliser. Vous aurez également des missions d’assassinat à grande échelle qui peuvent être effectuées de plusieurs façons. Vous pouvez désormais facilement utiliser différentes solutions d’évasion telles que les échafaudages pliables et les sauts à la perche.

Développeur : Ubisoft

Date de sortie : 12 octobre 2023

Plateformes : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Unisoft Connect, Epic Games Store, Amazon Luna

Réflexions finales

Ce sont tous les jeux qui ont été annoncés lors de l’événement Ubisoft Forward qui s’est tenu le 12 juin 2023. Devant ces jeux qui ont été annoncés, quels stylos vous intéressent le plus et lesquels prévoyez-vous de rejoindre la bêta tester pour? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

