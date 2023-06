L’utilisation de l’IA toute la journée pourrait vous faire boire plus, dormir moins et vous sentir encore plus seul

En bref : en plus des avertissements sur le fait de mettre tout le monde au chômage et de détruire l’humanité, il semble que l’intelligence artificielle expose ceux qui travaillent avec elle au risque de développer des problèmes mentaux et émotionnels et de la solitude qui pourraient conduire à une consommation excessive d’alcool et à l’insomnie.

La nouvelle vague de capacité des IA génératives à automatiser les tâches de travail et à agir comme des chatbots convaincants est bien documentée et fait craindre des pertes d’emplois massives potentielles. Une autre préoccupation découle du fait que les travailleurs interagissent davantage avec les machines et moins avec leurs semblables.

Des chercheurs de l’American Psychological Association ont voulu examiner l’impact que l’IA pourrait avoir sur ceux qui l’utilisent au quotidien.

Il est peu probable qu’une IA générative échange des histoires sur des manigances de week-end ivre avec vous

« … des activités auparavant routinières telles que la recherche d’un deuxième test sur une solution proposée pour un client peuvent désormais être fournies instantanément (et plus précisément) par un système d’IA. Par conséquent, des interactions plus fréquentes avec l’IA peuvent amener les employés à se sentir socialement déconnectés des autres, ce qui devrait augmenter les sentiments de solitude », lit l’étude, via le Journal of Applied Psychology.

Les chercheurs ont interrogé 794 travailleurs aux États-Unis, à Taïwan, en Indonésie et en Malaisie, leur demandant d’enregistrer leurs interactions avec l’IA. Après les avoir séparés en deux groupes, on a dit à l’un d’éviter d’utiliser l’IA pendant trois jours tandis que l’autre devait interagir avec ces systèmes aussi souvent que possible.

En Indonésie et en Malaisie, le groupe utilisant l’IA a connu une augmentation de la solitude et de l’insomnie. Les utilisateurs d’IA à Taïwan, qui comprenaient 166 ingénieurs d’une société biomédicale, ont constaté une augmentation de la consommation d’alcool après le travail, ainsi que la même solitude et l’insomnie observées dans les groupes indonésiens/malaisiens. Les résultats étaient similaires chez les travailleurs américains.

Fait intéressant, les utilisateurs de l’IA ont déclaré qu’ils étaient beaucoup plus utiles avec leurs collègues et qu’ils les recherchaient activement pour voir s’ils pouvaient les aider dans leur travail. Cela était probablement dû à l’utilisation constante de l’IA déclenchant un besoin plus fort de se connecter socialement avec d’autres humains.

« Les humains sont des animaux sociaux, et l’isolement du travail avec les systèmes d’IA peut avoir des effets d’entraînement préjudiciables sur la vie personnelle des employés », a déclaré le chercheur principal Pok Man Tang, professeur adjoint de gestion à l’Université de Géorgie, au Daily Beast.

Les auteurs ont déclaré que l’étude pourrait aider à influencer le développement de futures versions d’IA, par exemple en leur donnant des voix humaines pour rendre les systèmes moins robotiques. Les entreprises devraient également limiter le temps que les employés passent à utiliser l’IA et se concentrer davantage sur l’interaction humaine, les bots étant réservés aux tâches plus monotones, répétitives et non créatives.

« L’IA continuera de se développer, nous devons donc agir maintenant pour atténuer les effets potentiellement néfastes pour les personnes qui travaillent avec ces systèmes », a déclaré Tang.

Les mises en garde avec l’étude sont qu’elle a été réalisée avec un petit groupe de participants, et il peut y avoir eu d’autres facteurs influençant les niveaux de consommation d’alcool, de sommeil et de solitude des personnes. Néanmoins, il est difficile de contester la croyance selon laquelle interagir davantage avec les machines et moins avec les personnes pourrait nous faire nous sentir isolés en tant qu’êtres humains.

