L’éditeur de photos et de vidéos en chambre noire s’intègre à l’application Leica FOTOS

Si vous avez la chance de prendre des photos avec un appareil photo Leica et d’utiliser l’application populaire d’édition de photos et de vidéos Darkroom sur iPhone ou iPad, la société a annoncé aujourd’hui une bonne nouvelle pour vous : elle s’intègre désormais à l’application Leica FOTOS.

L’intégration crée une transition transparente et sans fil de la caméra au montage dans Darkroom, et vous pouvez également maintenant choisir l’icône de votre application…

Nous avons longtemps décrit Darkroom comme l’un des éditeurs de photos les plus faciles à utiliser.

Avec Darkroom, vous pouvez régler la luminosité, le contraste, les hautes lumières, les ombres, la température de couleur et d’autres détails des photos que vous avez déjà prises. En fait, l’application vous permet également d’éditer des vidéos et même des photos en direct. De plus, vous trouverez également un éditeur de courbes, des options de filigrane, une prise en charge avancée des photos RAW et même une intégration avec l’application Halide.

L’une des meilleures choses à propos de Darkroom est que l’application est extrêmement intuitive et facile à utiliser, même si vous n’êtes pas un photographe professionnel. L’application est intégrée à la bibliothèque de photos iCloud, vous n’avez donc pas à perdre de temps à sélectionner et à importer les photos que vous souhaitez modifier.

La version 6.4 de Darkroom s’intègre désormais à Leica FOTOS.

Si vous êtes un photographe Leica, votre photographie mobile vient de recevoir un coup de pouce majeur grâce à notre nouvelle intégration avec l’application officielle Leica FOTOS, disponible aujourd’hui sur iOS et iPadOS.

En tant qu’admirateurs de la passion de Leica pour la création d’images uniques et de son engagement envers la qualité et le savoir-faire expert des appareils photo numériques et analogiques, nous sommes honorés de collaborer avec eux pour fournir un flux de travail de photographie mobile encore meilleur aux photographes.

L’application Leica FOTOS sur iPad et iPhone permet désormais également un processus de retouche photo transparent. Les photos capturées avec un appareil photo Leica peuvent être facilement et sans fil transférées vers la photothèque de votre appareil Apple et éditées à l’aide des puissants outils de Darkroom en un seul flux continu.

Pour célébrer l’occasion, nous avons également inclus trois nouvelles variantes d’icônes d’application disponibles pour nos membres Darkroom+ pour leur plaisir textuel : Red Dot rend hommage à l’artisanat de Leica, Highlight s’associe à notre Shadow précédemment sorti, et Macintosh est un clin d’œil nostalgique et skeuomorphique au grand-père de l’informatique moderne.