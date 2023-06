Honor 90 Lite est officiel avec une configuration triple caméra 100MP

Honor a lancé les appareils Honor 90 et 90 Pro le mois dernier. Mais ces deux appareils n’étaient pas les seuls appareils que Honor avait en tête pour sa série 90 de smartphones. Il vient de lancer le troisième membre de la gamme, le Honor 90 Lite. Et comme son nom l’indique, le nouveau smartphone cible les consommateurs soucieux de leur budget.

Cela indique automatiquement que le Honor 90 Lite a des caractéristiques atténuées. Mais la bonne nouvelle est que Honor n’a pas trop atténué les choses. En tant qu’appareil de milieu de gamme, le téléphone a d’excellentes caractéristiques. Et si Honor le fixe correctement, il pourrait s’agir d’un meilleur choix que la plupart des appareils de milieu de gamme disponibles sur le marché.

Regard en profondeur sur les caractéristiques du Honor 90 Lite

Dès l’annonce officielle, il est clair que Honor veut offrir une expérience globale fluide avec le Honor 90 Lite. Vous trouverez un écran LCD LTPS de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz à l’avant de l’appareil. Bien que l’écran n’ait pas le taux de rafraîchissement le plus rapide, 90 Hz est plus que suffisant pour une expérience fluide avec l’interface utilisateur.

Sous le capot, le 90 Lite contient un chipset MediaTek Dimensity 6020. C’est l’un des derniers SoC de milieu de gamme de MediaTek, qui peut offrir des performances décentes dans la plupart des applications. Pour comparer, il marque 401K dans AnTuTu, tandis que le SoC concurrent, le Snapdragon 695, marque 373K.

Mais à mon test, l’appareil photo est le point fort du Honor 90 Lite. À l’arrière, le téléphone dispose d’une configuration à trois caméras. Parmi eux, il y a un capteur 100MP qui promet de capturer des images ultra-claires. De plus, il y a un capteur de profondeur ultra-large 5MP et 2MP à l’arrière.

Et à l’avant, le 90 Lite est fourni avec un jeu de tir à selfie de 16 mégapixels, que Honor a logé dans un trou central de l’écran.

L’écran du Honor 90 Lite

Alors que le Honor 90 Lite est un appareil milieu de gamme, son écran vous dira le contraire. Au moins, je trouve l’écran de l’appareil assez impressionnant. Le panneau de 6,7 pouces utilisé par Honor est pratiquement sans bordure. Ses lunettes sont minces, ce qui devrait offrir une expérience immersive.

Pour être exact, le rapport écran/corps de l’appareil est de 93,6 %, ce qui est très respectable pour un appareil de milieu de gamme. Et pour s’assurer que les utilisateurs obtiennent la meilleure expérience possible, Honor a calibré les couleurs du panneau.

Il existe d’autres fonctionnalités d’affichage dans le Honor 90 Lite. Par exemple, vous disposez de la technologie de gradation dynamique, qui modifie dynamiquement la luminosité de l’écran pour vous assurer que vos yeux ne sont pas fatigués. De plus, il existe un mode nuit amélioré, qui vise à améliorer la qualité de votre sommeil.

Logiciel et autres caractéristiques

Le 90 Lite a fait ses débuts avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage intégré. Les 8 Go de RAM peuvent ne pas sembler trop attrayants, mais ils sont suffisants pour les applications et les jeux quotidiens. Et les 256 Go de stockage embarqué devraient offrir beaucoup d’espace pour les fichiers et les photos de grande taille.

En termes de logiciel, Honor a lancé le 90 Lite avec Android 13, qui est surmonté de MagicOS 7.1. Le MagicOS 7.1 est fourni avec de nombreuses améliorations, qui visent à rendre l’expérience utilisateur plus fluide que la dernière version du logiciel. Et il est également doté de fonctionnalités de personnalisation.

Une batterie respectable de 4500 mAh alimente les composants internes du Honor 90 Lite. Il prend en charge la charge rapide de 22,5 W, ce qui vous permet de recharger rapidement la batterie lorsqu’elle atteint 0 %.

Cela dit, vous pouvez choisir l’appareil en trois couleurs : Midnight Black, Cyan Lake et Titanium Silver. Au moment d’écrire ces lignes, Honor n’a pas encore annoncé le prix et la disponibilité du 90 Lite. Mais nous vous tiendrons au courant lorsque Honor partagera plus de détails.

