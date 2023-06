Fossibot F3600: La nouvelle batterie portable de 3600W à charge rapide et plusieurs modes de chargement

FossiBot, un leader dans le domaine des solutions d’énergie propre et renouvelable, a dévoilé son dernier produit révolutionnaire : la batterie portable Fossibot F3600. Cette batterie puissante offre une solution compacte et efficace pour tous ceux qui ont besoin d’une source d’alimentation fiable lors de leurs déplacements.

Fossibot F3600 : Une batterie puissance et rapide

La Fossibot F3600 se distingue par sa capacité de charge exceptionnelle et ses multiples ports. Dotée de ports AC et XT90 en entrée, elle peut être rechargée via une prise murale, des panneaux solaires, un générateur ou même une voiture.

Avec une puissance d’entrée maximale de 4200W, elle peut être entièrement rechargée en seulement 1,5 heure grâce à une combinaison de 2200W d’énergie AC et 2000W d’énergie solaire. De plus, elle propose 5 niveaux de vitesse de charge AC pour une sélection personnalisée.

La batterie Fossibot F3600 est équipée d’un pack de batteries de 3840Wh, offrant ainsi une autonomie prolongée pour tous vos appareils électriques. Elle permet à votre réfrigérateur de 200W de fonctionner jusqu’à 16,3 heures supplémentaires en cas de panne de courant, évitant ainsi les désagréments de la détérioration des aliments.

La batterie LiFePO4 avec système de gestion de batterie (BMS) assure une sécurité exceptionnelle et une longévité garantie avec plus de 6500 cycles de charge. Son système UPS garantit une alimentation électrique stable avec une onde sinusoïdale pure, sans aucun risque pour vos appareils électriques.

Avec ses nombreux ports, la Fossibot F3600 peut charger pratiquement tous vos appareils électroniques et alimenter jusqu’à 13 appareils simultanément, vous évitant ainsi le besoin de transporter une multitude de prises électriques lors de vos déplacements.

Grâce à son système de charge solaire, la batterie F3600 vous permet de réduire votre empreinte carbone et de réaliser des économies sur votre facture d’énergie en utilisant une énergie propre et renouvelable. Avec 4 panneaux solaires Fossibot SP420, il ne vous faudra que 2,5 heures pour une recharge complète sous un ensoleillement optimal.

La Fossibot F3600 réserve encore d’autres surprises à ses utilisateurs. Sa poignée extensible et ses roues élégantes la rendent aussi facile à transporter qu’une valise. Elle est livrée avec une lampe de poche amovible et une LED intégrée de 3W pour vous guider dans l’obscurité ou dans les situations d’urgence. De plus, un sac de rangement des câbles est inclus pour vous aider à organiser tous vos câbles de chargement.

Fossibot F3600 : Prix et promotion

Pour célébrer le lancement de la Fossibot F3600, Fossibot propose une offre spéciale sur ses plateformes de commerce électronique partenaires en Europe du 13 au 27 juin, avec un prix exceptionnel de seulement 1 799,99 €. Ne manquez pas cette occasion de découvrir la Fossibot F3600 et de vous procurer la batterie portable de demain.

Pour en savoir plus et vous procurer la Fossibot F3600, visitez les liens suivants :

➡️ Voir l’offre Fossibot F3600 chez Fossibot

➡️ Voir l’offre F3600 chez Geekbuying

➡️ Voir l’offre F3600 chez Geekmaxi

N’hésitez pas à saisir cette opportunité pour vous procurer la Fossibot F3600 et bénéficier de la commodité et de la fiabilité de la batterie portable de demain.