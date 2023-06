Google a optimisé les applications pour l’écran externe du Galaxy Z Flip 5

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 est juste au coin de la rue. Samsung a confirmé que le prochain événement Galaxy Unpacked aura lieu le 27 juillet 2023. Et lors de l’événement, la société sud-coréenne dévoilera deux nouveaux appareils pliables. Parmi eux, l’un sera le successeur du Z Flip 4.

Sur la note du successeur du Galaxy Z Flip 4, le Galaxy Z Flip 5 propose une grosse amélioration. Alors que l’écran externe du Z Flip 4 mesure 1,9 pouces, le Z Flip 5 monte d’un cran et est fourni avec un écran de 3,4 pouces.

Cette taille relativement grande de l’écran suggère automatiquement que l’écran externe pourra exécuter des applications. C’était assez limité dans le Z Flip 4. Et pas seulement les applications Samsung fonctionneront en mode plein écran sur l’écran externe. Google a également optimisé ses applications pour l’écran externe du Galaxy Z Flip 5 !

Applications Samsung améliorées

Pour améliorer l’expérience utilisateur, Samsung a beaucoup travaillé sur l’écran couverture du Galaxy Z Flip 5. Il viendra avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités, telles qu’une meilleure prise en charge du clavier Samsung. Cela vous permettra de taper ou d’utiliser facilement la fonction voix-texte pour envoyer des messages texte.

De plus, vous pouvez utiliser l’écran de couverture du Galaxy Z Flip 5 pour naviguer sur le Web, consulter le calendrier et faire bien d’autres choses. Même si l’écran de couverture ne prend pas entièrement en charge toutes les applications, les applications Samsung fonctionneront sans problème sur le panneau.

L’écran externe du Samsung Galaxy Z Flip 5 est affiné par Google

Les applications Samsung optimisées ne sont que la première moitié de l’histoire. Google est également intervenu et a optimisé ses applications pour l’écran externe du Galaxy Z Flip 5. Cette collaboration offrira une meilleure expérience Messages, Google Maps et YouTube sur l’écran externe du prochain téléphone à clapet.

En d’autres termes, vous pouvez regarder des vidéos, envoyer des SMs et rechercher des instructions sans avoir à déplier le Z Flip 5. Et étant donné que ce sont certaines des tâches les plus courantes que vous effectuez avec le téléphone, Samsung aura un avantage sur ses concurrents dans ce domaine. égard.

Pour ceux qui se demandent, le concurrent actuel du Galaxy Z Flip 5 est le Motorola Razr 40 Ultra. Il est fourni avec un grand écran de couverture de 3,6 pouces, soit 0,2 pouce de plus que celui du Z Flip 5. Cependant, il n’a pas autant d’optimisation que le téléphone à clapet de Samsung.

De plus, le Motorola Razr 40 Ultra fait également vibrer un SoC de dernière génération, le Snapdragon 8+ Gen 1. En comparaison, le Galaxy Z Flip 5 sera fourni avec Snapdragon 8 Gen 2, ce qui le rendra plus performant que le Razr 40 Ultra. . Et avec un logiciel amélioré, un meilleur hardware peut vraiment briller dans le téléphone à clapet de Samsung.

Analyse : le partenariat entre Google et Samsung se renforce

Il n’est pas surprenant de voir Google optimiser ses applications pour l’écran externe du Galaxy Z Flip 5. Tout récemment, la société a collaboré avec Samsung pour promouvoir le Galaxy S23 Ultra. De plus, Google travaille avec Samsung pour optimiser le système d’exploitation et les applications des téléphones pliables Galaxy depuis la sortie du premier appareil.

Par exemple, Google Meet est venu avec le mode Flex pour s’assurer que les utilisateurs ont une meilleure expérience lors de l’exécution de l’application sur les appareils pliables Samsung. Mais il est indéniable que vous vivrez une expérience différente avec chaque téléphone pliable de Samsung.

Pour illustrer, le Galaxy Z Fold 5 aura un affichage normal de type téléphone sur l’extérieur. Il est assez grand pour offrir un écran d’accueil à part entière avec un tiroir d’applications et tout. Mais la taille plus petite de l’écran externe du Galaxy Z Flip 5 rend cela un peu difficile à mettre en œuvre. Il est donc bon de voir que Samsung a travaillé avec des partenaires constructeurs pour s’assurer que les utilisateurs en tirent le meilleur parti.

