Mise à jour du sous-système Android de Microsoft Windows 11 – apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités

Aujourd’hui, Microsoft invite les membres du projet Windows Insider de tous les canaux à tester la mise à jour du sous-système Windows pour Android™ sur le système Windows 11. Le dernier numéro de version est 2305.40000.4.0. Le point principal de cette mise à jour est l’inclusion de la fonction de partage de fichiers. Il introduit également l’optimisation de l’application des paramètres et corrige plusieurs problèmes de rendu graphique. Après la mise à niveau des utilisateurs vers la nouvelle version, nous pouvons voir que la fonctionnalité de transfert de fichiers est désormais meilleure. Les utilisateurs de WSA peuvent accéder aux dossiers des utilisateurs Windows tels que les documents et les images. Ils peuvent facilement télécharger des médias sociaux et éditer des vidéos dans des applications créatives.

Le nouveau contenu de la mise à jour de Windows 11 est

Activez le partage de fichiers.

Socket en charge du glisser-déposer, du copier-coller pour le transfert de fichiers.

Le sous-système Windows repensé pour les paramètres Android sera renommé sous-système Windows pour Android. Il affichera toutes les applications Android installées.

Permet aux applications qui spécifient android.hardware.type.pc dans leur manifeste de s’inscrire pour recevoir des événements d’entrée bruts

Meilleure compatibilité de l’API Wi-Fi

Meilleure compatibilité hardware de la caméra

Mettre à jour la sécurité du Core Linux

Mettre à jour Chromium WebView vers la version 113

Intégrez la mise à jour Android 13

Qu’est-ce que le partage de fichiers

Sur la base des commentaires et des idées des utilisateurs, Microsoft prend désormais en charge les dossiers partagés entre les sous-systèmes Windows 11 et Android. Dans le WSA, vous pouvez utiliser directement des dossiers système tels que Docs pour télécharger des images ou éditer des vidéos dans des applications. L’ensemble du processus est très simple et les utilisateurs apprécieront probablement cette fonctionnalité.

Le partage de dossiers est actif par défaut pour les utilisateurs de l’aperçu. Cependant, les utilisateurs peuvent l’activer ou le désactiver dans les paramètres du sous-système Windows pour Android™. Lorsque le partage de dossier est actif, votre dossier de profil utilisateur Windows, par exemple, « C:\Users\John Doe » sera partagé en tant que /sdcard/Windows dans le sous-système.

Confidentialité

Les applications Android ne peuvent afficher et modifier des fichiers qu’avec le consentement de l’utilisateur. Les applications doivent afficher une boîte de dialogue système pour demander votre consentement et les utilisateurs peuvent révoquer le consentement à tout moment à partir de l’application de configuration. Ce sous-système empêche également les applications malveillantes d’abuser de votre consentement en analysant toutes les applications Android™.

Concernant la fonction de partage de fichiers, les utilisateurs qui y sont intéressés peuvent se rendre sur GitHub pour plus de détails.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine