L’usine de puces de 17 milliards de dollars d’Intel en Allemagne est confrontée à l’incertitude en raison d’un manque de financement

La récente crise des puces a été causée par la perturbation des chaînes d’approvisionnement, ainsi que par la guerre commerciale américano-chinoise. En conséquence, certains pays occidentaux ont décidé de diversifier leur production. Le moyen le plus simple consistait à construire leurs propres usines sur le sol américain et européen, mais il semble que tout ne se passe pas comme prévu. Désormais, l’usine de puces Intel en Allemagne est confrontée à des problèmes.

Les plus grands projets sont désormais confrontés à un manque d’argent pour achever la construction des usines. Un tel exemple a récemment été vu dans le cas de l’usine de puces de TSMC en Arizona, aux États-Unis. Cet investissement a commencé il y a longtemps, et il a encore besoin de plus de financement pour être complété. Il y a plusieurs raisons à ce retard, mais la principale est le manque de financement.

TSMC a simplement besoin de plus d’argent pour terminer le projet et de plus de crédits d’impôt, demandant plus au gouvernement américain. Étant donné que même les États-Unis ne reconnaissent pas officiellement Taïwan en tant qu’État souverain, il n’existe aucun accord visant à éviter la double imposition. Ainsi, TSMC doit payer des impôts aux États-Unis et à Taïwan. À ce stade, cela devient plus compliqué. A savoir, les analystes prédisent que le coût des puces produites dans l’usine de l’Arizona sera 30% plus élevé que celles provenant de Taïwan.

L’usine de puces Intel en Allemagne est confrontée à des défis

Le dernier problème pour la fabrication de puces occidentales est maintenant apparu en Allemagne, rapporte le Financial Times. Intel y construit une usine d’une offre de 17 milliards de dollars, et il semble qu’elle ait maintenant besoin de plus d’argent. Compte tenu de l’augmentation des coûts, l’entreprise demande au gouvernement des subventions supplémentaires. Ceux-ci sont nécessaires pour achever la construction de l’usine et démarrer la production.

Le gouvernement allemand a répondu négativement à cette demande. Soulignant qu’il n’y a pas assez d’argent dans le budget. En conséquence, la construction de l’usine de puces Intel en Allemagne a rencontré un autre énorme obstacle. Parmi ceux dus à l’inflation et à la hausse des prix de l’énergie.

La situation aux États-Unis et en Allemagne est encore pire car ces pays ont des coûts de main-d’œuvre plus élevés. L’accord des investisseurs avec les autorités reste crucial pour l’achèvement de l’usine, car ils demandent des subventions supplémentaires.

Il semble maintenant qu’un tel objectif soit discutable. Au moins dans la partie où il est fait mention de l’usine de Magdebourg. Selon le plan, celui-ci devrait produire 20% des semi-conducteurs mondiaux d’ici 2030.

Il convient de souligner que le gouvernement allemand lui-même est divisé sur cette question de l’usine de puces Intel en Allemagne. Les Verts de gauche et les sociaux-démocrates seraient disposés à allouer des fonds supplémentaires. En revanche, les partis conservateurs s’opposent à une telle décision. Compte tenu de tous les défis auxquels l’économie allemande est confrontée, il est difficile de prédire l’avenir de ce projet.

