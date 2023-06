Les premières commandes de MacBook Air 15 pouces et Apple Silicon Mac Pro arrivent maintenant chez les clients

Apple a annoncé trois nouveaux Mac à la WWDC 2023 : un MacBook Air 15 pouces, un Mac Studio nouvelle génération et le tout premier Mac Pro avec une puce Apple Silicon. Ces Mac sont passés en pré-commande la semaine dernière, et maintenant les premières commandes arrivent enfin aux clients du monde entier.

Comme annoncé par Apple, les nouveaux Mac seraient officiellement disponibles dans les stores de détail à partir du 13 juin. Le même jour, les premiers clients ayant acheté les nouveaux Mac en précommande commenceraient à recevoir leurs commandes. Comme c’est déjà mardi dans certains pays, nous avons maintenant des rapports de clients qui ont déjà mis la main sur les nouveaux Mac.

Sur Twitter, on peut voir quelques photos de personnes montrant le nouveau MacBook Air 15 pouces. Certaines des photos montrer également les nouveaux Mac disponibles dans les Apple Stores.

MacBook Air 15 pouces

Le MacBook Air 15 pouces a essentiellement le même matériel et la même conception que le MacBook Air 13 pouces introduit l’année dernière, mais cette fois avec un écran plus grand. Les deux disposent de la même puce M2 et sont disponibles avec les mêmes options de RAM et de stockage.

Malgré sa taille plus grande, le MacBook Air 15 pouces n’a pas de ports supplémentaires. Cependant, Apple affirme avoir pu installer de nouveaux haut-parleurs intégrés pour une meilleure expérience sonore. Aux États-Unis, les prix commencent à 1299 $, tandis que le modèle 13 pouces commence maintenant à 1099 $.

Nouveau Mac Studio

Le Mac Studio de deuxième génération a conservé le même design que la première génération. La grande nouveauté ici est la puce M2 Max, qui dispose d’un processeur à 12 cœurs, d’un GPU jusqu’à 38 cœurs et jusqu’à 64 Go de RAM. Apple a également introduit une nouvelle puce M2 Ultra encore plus puissante, qui double les spécifications. Il dispose d’un processeur 12 cœurs, d’un processeur graphique jusqu’à 76 cœurs et jusqu’à 128 Go de RAM.

Chaque modèle comprend six ports Thunderbolt 4, deux ports USB-A, HDMI, Ethernet et une prise casque. Les prix commencent à 1 999 $ aux États-Unis.

Apple Silicon Mac Pro

Alors que l’avenir du Mac Pro n’était pas clair, Apple a finalement présenté le premier Mac Pro avec une puce Apple Silicon, achevant la transition de la famille Mac des processeurs Intel vers ses propres puces. Chaque Apple Silicon Mac Pro est alimenté par la puce M2 Ultra, la même que celle disponible dans le nouveau Mac Studio.

La principale différence par rapport au Mac Studio est que le Mac Pro a toujours sa conception modulaire emblématique avec des ports PCIe, ce qui permet aux utilisateurs d’ajouter plus de stockage, des ports supplémentaires et des cartes son.

Aux États-Unis, Mac Pro commence à 6 999 $. La version Apple Silicon ayant conservé le même design que son prédécesseur, Apple propose toujours les mêmes accessoires pour la machine, comme les roues à 400$ et une version Rack.

Vous avez acheté un nouveau Mac ? A-t-il déjà été expédié ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous. Et n’oubliez pas de jeter un œil sur Amazon pour de bonnes affaires sur les nouveaux Mac.



