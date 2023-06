Les régulateurs américains décident de bloquer l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft

Qu’est-ce qui vient de se passer? Alors que les régulateurs du monde entier ont largement approuvé l’offre historiquement coûteuse de Microsoft pour acheter l’éditeur de jeux tels que Call of Duty, Diablo et Overwatch, les États-Unis et le Royaume-Uni sont devenus les principaux adversaires de l’accord. Les deux sociétés ont réagi à la dernière décision du régulateur américain avec optimisme.

Cette semaine, la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a déposé une injonction devant un tribunal fédéral pour empêcher Microsoft de finaliser son accord de 69 milliards de dollars pour acquérir Activision Blizzard. Cette action renforce la position du régulateur aux côtés de l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) comme les deux seuls organismes officiels s’opposant à l’acquisition.

Lorsque Microsoft a annoncé la fusion pour la première fois en janvier 2022, il prévoyait de conclure l’accord d’ici la fin de l’exercice 2023, qui se termine ce mois-ci. La FTC, soupçonnant que les deux sociétés viseraient à finaliser l’achat dès cette semaine, a demandé à un juge fédéral de suspendre tout accord définitif entre elles avant le 15 juin.

La FTC avait précédemment déposé une plainte antitrust contre l’accord, fixant une audience au 2 août, ce qui est bien au-delà de la date limite contractuelle du 18 juillet. Bien que le non-respect de la date limite obligerait techniquement Microsoft et Activision Blizzard à renégocier les conditions, les sociétés semblent rester attachées à l’acquisition.

L’action d’aujourd’hui de la FTC pour intenter une action dans notre affaire Activision devant un tribunal fédéral devrait accélérer le processus de socket de décision. Cela profite à tout le monde. Nous préférons toujours les voies constructives et amicales avec les gouvernements, mais nous avons confiance en notre cas et nous sommes impatients de présenter… – Brad Smith (@BradSmi) 12 juin 2023

Les chefs des deux sociétés ont répondu positivement à l’injonction de cette semaine, exprimant leur confiance qu’un juge fédéral statuerait en leur faveur. Le président et vice-président de Microsoft, Brad Smith, a tweeté que le passage au tribunal fédéral accélérerait le processus, et le PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, a fait écho à ce sentiment dans un e-mail aux employés.

L’une des plus grandes préoccupations entourant la fusion est que le contrôle de Microsoft sur la franchise immensément populaire Call of Duty pourrait donner à Xbox un avantage injuste sur PlayStation. Sony a suggéré à plusieurs reprises que Microsoft pourrait retirer Call of Duty de PlayStation ou trouver des moyens de dégrader les versions PlayStation des jeux. Microsoft a cependant assuré à plusieurs reprises qu’il maintiendrait la parité.

Lorsque la CMA a décidé de ne pas approuver l’accord en avril, elle a plutôt cité les inquiétudes concernant le marché émergent du cloud comme principale raison. Le service Xbox Cloud Gaming de Microsoft domine actuellement le segment petit mais en croissance. Cependant, la société a conclu des accords pour rendre ses titres disponibles sur plusieurs fournisseurs de jeux en nuage, y compris GeForce Now de NVIDIA.

La FTC a noté des inquiétudes concernant les jeux en nuage et les ventes au détail dans l’injonction, citant le récent succès historique de Diablo IV de Blizzard comme preuve de l’importance démesurée de la société sur le marché. Moins de 24 heures après le lancement du jeu le 6 juin, Diablo IV est devenu le jeu le plus vendu de Blizzard à ce jour.

Les régulateurs de l’Union européenne, de la Corée du Sud, de la Chine, du Brésil et d’autres pays ont approuvé l’acquisition.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :