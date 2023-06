Économisez jusqu’à 238,51 $ ! Blackview 618 Shopping Festival du 12 au 18 juin PST

Blackview, une marque technologique chinoise florissante, rejoint la mêlée pendant la 618 Festival de magasinage de mi-année, un événement majeur du commerce de détail en Chine. Récemment, ils ont publié le Blackview 618 Page de vente du 12 juin au 18 juin 2023. Ce qui a donné le coup d’envoi à la manne des rabais pour les ventes d’options de gadgets technologiques. Fdes téléphones et tablettes robustes aux mini PC et écouteurs.

BLACKVIEW BV8900

399,99 $→$247.99 avec $152 OFF

Commençons par le top absolu de leur gamme, Blackview BV8900 . C’est le dernier téléphone robuste phare avec un caméra thermique améliorée. Qui est aussi le premier à intégrer ArcSoft® 4.0, Batterie à l’état solide de 10 380 mAhet DokeOS 3.1 basé sur Android 13. Maintenir la norme de qualité militaire avec MIL-STD-810H et IP68&IP69Ksa robustesse atteint un niveau supérieur avec mis à niveau Corning®Gorilla®Glass 7. Avec le support de ArcSoft® 4.0, les performances de l’appareil photo ne vous laisseront pas non plus tomber. Et surtout, Android 13 est pour la première fois disponible sur DokOS 3.1. Offrir une expérience inégalée en termes d’efficacité, d’interactions et d’esthétique.

BLACKVIEW Onglet 11 Wi-Fi

374,98 $ → 139,99 $ avec 234,99 $ de rabais

Si vous avez envie d’une tablette portable avec un ordinateur portable pratique, alors Blackview Tab 11 WiFi est là pour vous avec Mode PC et prise en charge de la souris et du clavier sans fil. Compte tenu de la portabilité et de la durabilité, il ne mesure que 442g de poids et 7,6 mm d’épaisseur. Alors qu’il a un 8 380 méga batterie sous la capuche. Cela peut durer jusqu’à 20 heures d’utilisation quotidienne. Bénéficiant d’une excellente photographie sur la tablette, Blackview Tab 11 WiFi est alimenté par ArcSoft® 4.0 venir avec Caméra frontale 16MP et caméra arrière 16MP. Par ailleurs, DokeOS_P 3.0 (Android 12) sert à vous aider à vivre une vie plus intelligente avec une interaction plus simple, un design plus personnalisé, une plus grande confidentialité et une meilleure commodité.

BLACKVIEW MP200

566,50 $ → 327,99 $ avec 238,51 $ de rabais

Il y a un autre poids lourd de Blackview, Blackview MP200. Avec une taille compacte de 183.2*150*75.5mm par 690 grammesil possède le Processeur Intel® Core™ i5-11400H de 11e génération. Ensemble avec 16 Go de RAM DDR4 et jusqu’à 128 Go de mémoire extensible. Même dans les tâches intensives, il dispose d’un grand ventilateur de refroidissement maintenir une excellente température de refroidissement inférieure à 102 °F tout en gardant le niveau sonore inférieur à 39 décibels. De plus, il est bien organisé avec plusieurs ports, y compris quatre Ports USB 3.2 Gen 2 pour un transfert de données rapide ; Port d’affichage& HDMI 2.0 & Ports de type C pour triple affichage ; et un Interface TRRS HP/MIC 3,5 mm pour l’entrée et la sortie audio. De plus, il est préinstallé avec Windows 11 Pro.

BLACKVIEW AirBuds 10

86,93 $→34,42 $ avec 60 % de réduction

Arrondir les Blackview AirBuds 10 est encore une autre version fantastique, qui attaque avec succès même le très haut de gamme. Composé de matériau TPU doux pour la peauses 9,8 g/par écouteur avec conception de crochet d’oreille ergonomique assure une expérience de port confortable. Avec avancé technologie de conduction aérienne par Conception à oreille ouverte, vous n’avez pas besoin d’insérer quoi que ce soit dans le conduit auditif tout en étant conscient de l’environnement pour votre sécurité. Utiliser la pointe de la technologie Haut-parleurs dynamiques super larges de φ16,2 mm, son son surround 3D vous coupe le souffle. De plus, Blackview AirBuds 10 intègre Suppression du bruit ENC pour des appels cristallins et technologie de formation de faisceaux pour les appels privés. Qui plus est, son Batterie 550mAh fournit jusqu’à 36 heures de lecture de musique lorsqu’il est utilisé avec le boîtier de charge.

BLACKVIEW BV9300

399,99 $→203,99 $ avec 49 % de réduction

Ensuite, il y a une autre star principale de l’événement 618 dans les téléphones robustes, Blackview BV9300. Pour mesurer les longueurs, les surfaces et les volumes, il dispose d’un système innovant Télémètre laser 40M pour une version. Alors qu’une autre version est livrée avec un Lampe de poche super lumineuse de 100 lumens qui peut éclairer jusqu’à à 10 mètres. Charge pendant 3 heures, c’est gargantuesque Batterie 15080mAh peut durer 76 jours en veille. Sportif un Jeu de puces Mediatek Helio G99 6 nm avec jusqu’à 21 Go de RAMil est alimenté par ArcSoft® 3.0 algorithmes pour franchir une étape considérable dans les performances de sa caméra avec Caméra frontale Samsung® 32MP et caméra arrière Samsung® 50MP. De plus, il est équipé d’un tout nouveau DokeOS 3.1 basé sur Android 12et bien sûr tous les bons trucs de certification robustes comme IP68/IP69K ou MIL-STD-810H.

Onglet BLACKVIEW 16

367,33 $→167,99 $ avec 54 % de réduction

Enfin, les 618 offres sont fournies avec la gamme phare de tablettes Blackview Tab16. Mettant en vedette le grand écran magique de 11 poucesqui transforme la tablette en ordinateur portable en Mode PC lorsqu’il est connecté à Clavier et souris Bluetooth. Être ultra-immersif avec Socket en charge de Widevine L1vous pouvez vous délecter d’un festin audiovisuel lorsqu’il est associé à Boîtier quadruple Smart-K Haut-parleurs stéréo 3D. Il offre également de grands avantages comme un Jeu de puces Octa-core Unisoc T616jusqu’à 14 Go de RAM et un réglage double caméra avec 8 MP à l’avant et 13 MP à l’arrière. De plus, l’affichage est certifié par TÜV Rheinland Low Blue Light avec trois modèles de confort oculaire intégrés, assurant une protection complète de la santé de vos yeux. Anxiété de pouvoir ? Batterie 7680mAh permet à Blackview Tab 16 de durer jusqu’à 18 heures d’utilisation quotidienne même sur de longs trajets.

