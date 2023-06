Star Wars Outlaws d’Ubisoft semble être une extension moralement ambiguë de Jedi: Survivor

Dans le contexte : malgré ses bonnes tests de la part des tests, Star Wars Jedi : Survivor n’a pas réussi à impressionner les joueurs, qui ont donné au jeu des notes mitigées principalement en raison de mauvaises performances. Le développeur Respawn aurait pu blâmer les fréquences d’images lentes sur les joueurs PC avec un hardware sous-alimenté s’il n’y avait pas le fait que le jeu ne semblait pas non plus optimisé sur les consoles. Espérons que le prochain jeu Star Wars d’Ubisoft évite ce problème en se concentrant uniquement sur le hardware de génération actuelle.

Au cours du week-end, Ubisoft a annoncé qu’il travaillait sur un jeu Star Wars en monde ouvert appelé Star Wars Outlaws (masthead). Puis lundi, le développeur a laissé tomber quelques aperçus pour donner aux joueurs un avant-goût de ce à quoi s’attendre. L’une était une bande-annonce de gameplay de 10 minutes (ci-dessous), et l’autre était une vidéo des coulisses de cinq minutes mettant en vedette Humberly González en tant que personnage principal de l’histoire, Kay Vess (en bas).

Développé par Massive Entertainment, Star Wars Outlaws partage certaines caractéristiques avec les deux jeux Jedi récents de Respawn – Fallen Order et Survivor. Ubisoft le présente comme une aventure en monde ouvert. De même, Respawn a décrit les deux jeux Jedi comme un monde ouvert mais a eu du mal à les faire ressentir de cette façon. Les deux jeux s’appuyaient sur des joueurs incitant les joueurs à revenir sur les régions précédentes pour découvrir de nouvelles zones en utilisant des capacités améliorées. Alors que les jeux étaient agréables, ce mécanisme de jeu est devenu fastidieux après un certain temps, peu importe la taille des cartes.

Quant à l’histoire, Ubisoft est allé dans une direction différente avec son héros – ou son anti-héros, selon le cas. Au lieu de jouer un Jedi bienfaisant, les joueurs prendront la place d’une version féminine de Han Solo nommée Kay Vess. Pour une raison non révélée, Kay a une prime sur sa tête, probablement parce qu’elle passe une grande partie de son temps à trouver des emplois qui ne sont pas strictement légaux, comme la contrebande.

À en juger par la bande-annonce du gameplay, Massive pourrait implémenter un système de moralité dans le jeu qui permet aux joueurs d’être plus ou moins un scélérat, selon votre point de vue. Dans une partie de la bande-annonce, le joueur est confronté à la décision de soudoyer ou non un officier impérial. Bien qu’Ubisoft n’ait pas mentionné si les choix étaient importants, il semble que ce soit le cas.

Malheureusement, puisque Kay n’est pas un Jedi, il est peu probable qu’il y ait beaucoup de jeu au sabre laser à moins que Massive n’ait une surprise dans sa manche pendant les dernières parties du jeu. Le combat impliquera principalement des coups de feu et des actions furtives.

Les joueurs peuvent s’attaquer aux objectifs de la mission de différentes manières. Ceux qui aiment le jeu furtif pourraient potentiellement se frayer un chemin à travers les missions. Les armes à feu flamboyantes peuvent aussi fonctionner. Kay peut toujours s’enfuir pour se battre un autre jour si les choses deviennent trop chaudes. Bien sûr, n’importe quelle combinaison de styles de jeu pourrait également fonctionner.

Dans la bande-annonce, le joueur commence furtivement, se fait prendre dans une fusillade, attrape l’objectif et s’échappe. Les joueurs peuvent « emprunter » des véhicules, y compris des motos rapides et des vaisseaux spatiaux, pour abandonner leurs poursuivants. De plus, voler de la planète à l’espace semble être transparent, sans transitions gênantes ni écrans de chargement.

Ubisoft n’a pas de fenêtre de sortie plus spécifique que « l’année prochaine », mais a déclaré qu’il serait disponible sur les consoles PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Le fait qu’il ne semble pas y avoir de versions pour les consoles de dernière génération pourrait être une bonne nouvelle. De nombreux jeux multiplateformes récents n’ont pas pleinement profité de la puissance disponible sur PS5 et XBSX. Espérons que Outlaws puisse offrir une véritable expérience de « nouvelle génération » sans tous les problèmes rencontrés par d’autres développeurs pour rendre leurs jeux compatibles sur une demi-douzaine de plates-formes ou plus.

