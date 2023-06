L’équipement Apple Watch GymKit continue d’apparaître dans les clubs Planet Fitness

Planet Fitness est le dernier endroit pour s’entraîner avec Apple Watch et GymKit. Que ce soit prévu ou non, c’est une autre histoire.

Un lecteur Netcost-security.fr nous a informés du fait que leur emplacement Planet Fitness mettait à niveau son équipement de gym vers GymKit compatible de LifeFitness, y compris des tapis roulants, des elliptiques, des vélos stationnaires et des escaliers. Selon le lecteur, leur salle de sport l’a appelé une mise à niveau se produisant « à travers les emplacements ».

D’après ce que nous pouvons comprendre, Planet Fitness n’a rien annoncé concernant l’apport du support GymKit à ses clubs. La société n’avait rien à partager la semaine dernière lorsque nous avons demandé si l’équipement GymKit apparaissant dans les emplacements Planet Fitness était une initiative à l’échelle de l’entreprise.

Depuis lors, cependant, nous avons vu plus de personnes partager des mises à jour en ligne sur leur emplacement Planet Fitness disposant pour la première fois d’un équipement GymKit. Pas de chance avec mon PF, mais la vérification me donne une excuse pour m’entraîner.

Jusqu’à présent, nous avons vu Planet Fitness déployer du matériel GymKit dans différents États et régions, suggérant que la mise à niveau de l’équipement n’est pas liée à une seule franchise. Espérons que le club de fitness populaire aura plus de détails à partager sur la fonctionnalité Apple Watch utile apparaissant dans plus d’endroits.

Apple a lancé GymKit dans le cadre de watchOS 4 en 2017. Nous avons vu les premiers clubs de fitness soutenir GymKit avec de nouveaux équipements l’année suivante. GymKit est bénéfique pour suivre des mesures d’entraînement précises. Il combine en toute sécurité les données de l’Apple Watch (comme la fréquence cardiaque) et de l’équipement d’entraînement (comme la distance) pour fournir des informations précises sur les calories brûlées et la distance parcourue. Après chaque séance, la machine d’exercice se déconnecte et ne conserve aucune donnée utilisateur.

Merci, Logan !

