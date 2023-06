Pratique : iOS 17 ajoute des widgets interactifs pour l’application Home

L’un des grands changements d’iOS 17 est la prise en charge des widgets interactifs, une amélioration majeure par rapport à la version initiale des widgets qui a fait ses débuts avec iOS 14. Dans cette optique, Apple a également ajouté des widgets dédiés pour l’application Home, vous permettant de contrôler votre accessoires HomeKit préférés directement depuis l’écran d’accueil de votre iPhone.

Dans les versions précédentes d’iOS, appuyer sur un widget vous amènerait directement à l’application correspondante. Par exemple, appuyer sur le widget de l’application Musique mènerait directement à l’application Musique plutôt que de démarrer immédiatement la lecture à partir du widget lui-même. Cette limitation est probablement la raison pour laquelle Apple n’a pas proposé de widgets d’application Home jusqu’à cette année.

Dans iOS 17, Apple a ajouté deux widgets différents pour l’application Home. Il existe un widget 2 × 2 qui vous offre un accès rapide à quatre accessoires HomeKit ainsi qu’une version plus grande qui affiche jusqu’à huit accessoires. Pendant ce temps, iPadOS 17 propose les deux mêmes tailles pour les widgets de l’application Home avec le même niveau d’interactivité.

Chacun de ces widgets d’application Home dispose de deux options de configuration différentes pour déterminer quels accessoires s’affichent à un moment donné. Vous pouvez choisir « Recommandé » et iOS 17 tentera de choisir intelligemment les accessoires HomeKit que vous contrôlez à différents moments de la journée.

Alternativement, vous pouvez désactiver l’option « Recommandé » et choisir spécifiquement quels accessoires et scènes HomeKit apparaissent dans les widgets.

Appuyez sur les carrés individuels de chaque accessoire pour l’allumer ou l’éteindre dans le cas des lumières, verrouiller/déverrouiller les portes et ouvrir/fermer les portes de garage. Des modifications plus avancées, telles que le réglage des niveaux de luminosité, des couleurs ou des températures du thermostat, doivent encore être effectuées via l’application Home elle-même.

Si vous utilisez des écrans d’accueil personnalisés liés aux modes Focus, vous pouvez avoir différentes versions du widget pour chaque mode Focus. Par exemple, si vous avez un écran d’accueil spécifique pour le mode Focus « Sommeil », vous pouvez configurer une version du widget de l’application Accueil qui affiche les accessoires que vous utilisez le plus souvent la nuit et à la première heure du matin.

iOS 17 n’en est qu’à sa première version bêta pour les développeurs, je suis donc optimiste qu’Apple puisse apporter quelques modifications avant que la mise à jour ne soit publiée pour tout le monde plus tard cet automne. Par exemple, si vous avez des noms d’accessoires ou de pièces qui contiennent plus d’un mot (très court), il y aura pas mal de texte coupé dans les widgets qui encombrera vraiment la conception.

