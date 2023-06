watchOS 10 : Voici comment fonctionnent les nouveaux visages Snoopy et Palette Apple Watch

Apple a annoncé la semaine dernière watchOS 10, la prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation Apple Watch. Cette année, Apple a complètement repensé watchOS pour tirer parti du dernier matériel Apple Watch. De plus, watchOS 10 apporte deux nouveaux cadrans de montre : Snoopy et Palette. Lisez la suite alors que nous examinons de plus près ces nouveaux cadrans Apple Watch.

Nouveaux cadrans Apple Watch ‘Snoopy’ et ‘Palette’

Le premier nouveau cadran de montre à venir sur l’Apple Watch avec watchOS 10 est Palette. Selon Apple, le visage de la palette « représente le temps dans une grande variété de couleurs en utilisant trois calques distincts qui se chevauchent, et à mesure que le temps change, les couleurs à l’écran changent également ».

Vous pouvez personnaliser le cadran de la montre Palette avec différents motifs de dégradé. Les utilisateurs peuvent également ajouter jusqu’à quatre complications dans les coins.

Un autre nouveau cadran de montre fourni avec watchOS 10 est Snoopy. Le célèbre beagle de la bande dessinée bien-aimée Peanuts prend vie avec son ami Woodstock. Comme décrit par la société, les personnages « interagissent et jouent avec les aiguilles de la montre, réagissent aux conditions météorologiques de la région ou même s’activent lorsque l’utilisateur fait un entraînement ».

Le cadran de la montre de Snoopy a différentes animations, et chaque fois que vous levez votre poignet, il en montre une différente. Lorsque l’écran est grisé, vous pouvez voir Snoopy et Woodstock dormir (cela ne fonctionne que sur les modèles Apple Watch avec affichage permanent).

Il existe quelques options de style disponibles, comme une sans indicateurs et une avec des chiffres. Vous pouvez également définir un arrière-plan coloré. Cependant, il n’y a pas de complications disponibles.

De façon intéressante, un ingénieur travaillant dans l’équipe Apple Watch a révélé que dans son réglage par défaut, le visage de Snoopy sur watchOS 10 affiche un fond noir et blanc en semaine, mais un fond coloré le dimanche, « tout comme les bandes dessinées dans les journaux ». Apple appelle ce thème « Sunday Surprise ».

En savoir plus sur watchOS 10

En plus de l’interface actualisée, watchOS 10 est livré avec de nouvelles fonctionnalités, notamment des widgets accessibles à partir de n’importe quel cadran de montre, de nouvelles options pour surveiller les exercices de cyclisme, le suivi de la santé mentale, Group FaceTime Audio, NameDrop, etc.

Les développeurs peuvent désormais essayer watchOS 10 en inscrivant leur Apple Watch au programme pour développeurs Apple. Apple indique que watchOS 10 sera publié pour tout le monde cet automne, tandis qu’une version bêta publique devrait être publiée d’ici juillet.



