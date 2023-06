AAPL clôture à un nouveau record après l’annonce de Vision Pro

L’action Apple (AAPL) a vu son premier record clôturer en plus d’un an aujourd’hui après la fin des transactions à 183,79 $. Le nouveau prix de clôture record est survenu une semaine seulement après qu’Apple a dévoilé son produit de réalité mixte Vision Pro à venir l’année prochaine.

L’action Apple a également enregistré des records de trading intrajournalier avant et après l’annonce de Vision Pro lundi dernier.

La nouvelle clôture record d’aujourd’hui est la première pour Apple depuis qu’elle a atteint une valorisation de 3 000 milliards de dollars lors des échanges intrajournaliers en janvier 2022. Apple continuerait à perdre 1 000 milliards de dollars en valeur d’ici la fin de l’année en raison des contraintes d’approvisionnement de l’iPhone qui entravent les ventes.

Et tandis que l’action Apple a vu la valorisation de la société atteindre la barre des 3 billions de dollars l’année dernière, AAPL n’a toujours pas clôturé avec une valorisation de la société de 3 billions de dollars.

Malgré des revers importants à la fin de l’année dernière, il semble maintenant probable qu’Apple clôturera avec une valorisation de 3 000 milliards de dollars plus tôt que plus tard. Apple se positionne à nouveau comme l’entreprise la plus précieuse de Wall Street, avec une valorisation de 2,89 billions de dollars.

Côté produits, Apple prévoit quatre nouveaux iPhone avec USB-C cet automne. L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus bénéficient du design Dynamic Island introduit avec l’iPhone 14 Pro. Netcost-security.fr propose également des rapports détaillés sur les nouveaux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Ce dernier iPhone devrait être le premier avec un système d’objectif de conception périscope pour un zoom optique amélioré.

Apple Vision Pro, le tout nouveau produit AR/VR de la société, arrivera dans les stores aux États-Unis au début de 2024. Le produit a un prix de 3 499 $. Les verres correcteurs sont vendus séparément.

