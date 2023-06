L’application Google Meet introduit la nouvelle fonctionnalité « On-The-Go »

Une nouvelle fonctionnalité semble bientôt arriver sur l’application Google Meet. Les personnes de 9to5Google ont découvert la preuve d’une nouvelle fonctionnalité appelée « On-The-Go » via un APK Teardown (. Le nom de la fonctionnalité est explicite car il est lié au déplacement. L’objectif de Google est de rendre les conversations plus sûres lorsque vous êtes en mouvement.

On-The-Go atteint Google Meet

La nouvelle fonctionnalité est simple, une fois que Meet détecte que vous marchez lors d’une conférence téléphonique, il vous demandera d’activer la fonctionnalité On-the-Go. Cela désactivera votre caméra et désactivera le flux audio des autres participants juste pour vous. Le reste des participants ne sera pas affecté. Le but est de sécuriser votre déménagement en interrompant la réunion juste pour vous. Par conséquent, vous ne serez pas distrait en vous déplaçant vers un autre endroit ou en marchant dans la rue.

De plus, l’application agrandira la plupart des boutons à l’écran, ce qui les rendra plus faciles à appuyer et à voir. Le but est de minimiser toutes les distractions. Une fois que l’application détecte (via les capteurs de mouvement du téléphone) que vous avez cessé de bouger, elle reviendra à la vue standard et reprendra les fonctionnalités. Il convient de noter que vous pouvez également activer la fonctionnalité via le menu d’appel Google Meet (bouton à trois points). Si vous ne souhaitez pas vous fier aux capteurs, il est assez facile d’activer et de désactiver la fonction On-The-Goo.

Peut-être que la fonctionnalité ne sera pas utile pour tout le monde. Cependant, si vous êtes le genre d’utilisateur de Google Meet qui souhaite prendre des appels vidéo en dehors du bureau, la fonctionnalité pourrait être utile. Nous sommes curieux de voir quand exactement la fonctionnalité fera place à tous les utilisateurs. Nous supposons que ce n’est qu’une question de temps avant que cet APK entre dans Google Play Store et atteigne tous les utilisateurs à travers le monde.

Contrairement aux autres tentatives de Google d’applications de chat, Google Meet est une application puissante et l’une des applications les plus utilisées au monde pour la visioconférence. Il est naturel de voir l’entreprise essayer d’améliorer l’expérience de l’application à chaque mise à jour. C’est une fonctionnalité simple, comparée à tout ce que Google fait dans sa propre révolution de l’IA. Cependant, cela reste utile.

Allez-vous utiliser le mode On-The-Go ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

