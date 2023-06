L’IA sera introduite dans les écoles primaires et secondaires

L’intelligence artificielle (IA) n’est plus un concept futuriste. Elle fait déjà partie de notre quotidien et son impact sur la société s’accroît rapidement. Conscients de cela, de nombreux pays introduisent désormais des cours d’IA dans leurs programmes scolaires primaires et secondaires. Après la Chine, la Corée du Sud ajoute désormais ce sujet aux programmes des écoles primaires et secondaires. Selon China Daily, les cours d’IA pour les écoles primaires et secondaires seront obligatoires dans la province du Zhejiang en Chine.

Cette décision s’inscrit dans le cadre des efforts plus larges de la Chine pour devenir un leader mondial de l’IA d’ici 2030. Les cours couvriront des sujets tels que l’apprentissage automatique, la vision par ordinateur et le traitement du langage naturel. L’objectif est de doter les étudiants des compétences dont ils ont besoin pour s’épanouir dans un monde où l’IA est de plus en plus répandue.

De plus, selon « Asia Daily », le ministère de l’Éducation de la Corée du Sud a récemment annoncé qu’afin de répondre à la demande croissante de contenus d’apprentissage diversifiés pour les enseignants et les élèves, des livres d’IA seront introduits en 2025. Ces livres seront utilisés dans les classes coréennes du primaire et du collège.

La Corée du Sud a un plan à long terme pour l’IA

Le rapport d’Asia Daily affirme qu’à partir du printemps 2025, il y aura des livres sur l’IA en coréen. Ces livres seront utilisés par les élèves des troisième et quatrième années des écoles élémentaires coréennes. Les élèves des premières années du collège utiliseront également ces livres. Ils utiliseront ces livres pour des matières comme les cours de mathématiques, d’anglais et d’informatique. Dans le même temps, le ministère coréen de l’éducation prévoit d’élargir chaque année les matières et les notes appliquées. La nation asiatique prévoit d’atteindre une couverture complète d’ici 2028.

Le vice-Premier ministre sud-coréen des affaires sociales et ministre de l’éducation, Li Zhouhao, a déclaré dans le « Plan de promotion des manuels numériques IA » que les livres numériques IA s’appliqueront aux livres du programme d’éducation révisé en 2022. Il augmentera ensuite lentement les notes concernées par étapes. . Les élèves du primaire en première et deuxième année sont très jeunes. Ainsi, le gouvernement ne les inclura pas dans le projet pour le moment.

Le ministère coréen de l’éducation a déclaré qu’il prévoyait d’étendre les cours d’IA à des sujets tels que la société, la science, l’économie familiale et la science et la technologie en 2026. Il comprendra également des cours d’histoire en 2027. Il y aura une mise en œuvre complète des cours d’IA dans le sport. , la musique et l’art en 2028.

Le ministère de l’Éducation de Corée du Sud a déclaré que les livres numériques d’IA peuvent observer le niveau d’apprentissage global des élèves en temps réel et effectuer un « enseignement ciblé ». L’IA peut également analyser les taux d’acceptation et de croissance des étudiants. Par ailleurs, il peut fournir des cours de base aux étudiants ayant de faibles capacités d’apprentissage.

Le gouvernement sud-coréen promeut vigoureusement les marques locales pour améliorer leur compétitivité dans le domaine de l’IA. De plus, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, vient de visiter la Corée du Sud vendredi dernier et a rencontré le président sud-coréen Yin Xiyue.

Le besoin d’éducation à l’IA

L’introduction de l’IA dans les programmes des écoles primaires et secondaires est motivée par plusieurs facteurs. Premièrement, l’IA est déjà en train de changer de nombreux secteurs. Il devrait avoir un impact énorme sur le marché du travail dans les années à venir. En introduisant les cours d’IA dès le début, les étudiants seront mieux préparés pour les emplois du futur.

Deuxièmement, l’IA a le potentiel d’améliorer la qualité de l’éducation. Par exemple, les systèmes de tutorat alimentés par l’IA peuvent fournir des expériences d’apprentissage personnalisées qui s’adaptent aux besoins et aux capacités de chaque élève. Cela peut aider les élèves à apprendre plus efficacement et plus efficacement.

Enfin, l’éducation à l’IA peut aider les élèves à devenir des citoyens numériques plus responsables. Ils apprendront les implications éthiques de l’IA. Cela inclut les préjugés et les problèmes de confidentialité, et comment utiliser l’IA de manière décente et éthique.

Enjeux de l’éducation à l’IA

L’introduction de l’IA dans les programmes des écoles primaires et secondaires n’est pas sans poser de problèmes. L’un des plus gros problèmes est le manque de tuteurs qualifiés. L’IA est un domaine complexe et en évolution rapide, et de nombreux enseignants n’ont peut-être pas les compétences et les connaissances nécessaires pour l’enseigner. Pour y remédier, certains pays investissent dans des programmes de formation des enseignants. Il s’agit de s’assurer que les enseignants acquièrent les compétences dont ils ont besoin pour très bien enseigner l’IA.

Un autre problème est le manque de hardware d’apprentissage approprié. Selon l’OCDE, très peu de cours d’IA conviennent aux enfants des écoles primaires et secondaires. Pour résoudre ce problème, les éducateurs et les chercheurs élaborent de nouveaux programmes d’études et du hardware d’apprentissage. Ceux-ci sont axés sur les élèves émergents des écoles primaires et secondaires.

Avantages potentiels de l’éducation à l’IA

Malgré les problèmes, il existe de nombreux avantages potentiels à intégrer l’IA dans les écoles primaires et secondaires. L’un des plus grands avantages est qu’il peut aider les élèves à développer leur esprit test et leurs compétences en résolution de problèmes. L’IA a besoin que les élèves pensent de manière créative et analytique. Cela aidera également les enfants à aborder les problèmes de manière logique et systématique dès leur plus jeune âge.

Un autre avantage potentiel est qu’il peut aider les élèves à développer une compréhension plus profonde du monde qui les entoure. L’IA est déjà utilisée dans de nombreux secteurs, de la santé à la finance. Ainsi, en apportant des cours d’IA, les étudiants seront mieux équipés pour comprendre et naviguer dans ces industries.

Enfin, l’enseignement de l’IA peut aider les étudiants à devenir plus innovants et entreprenants. En se familiarisant avec l’IA, les étudiants trouveront plus facile de repérer les aspirateurs et de créer de nouveaux produits et services qui utilisent l’IA.

Conclusion

Au vu du taux de croissance massif de l’IA dans le monde, la plupart des pays ne veulent pas être laissés pour compte. À l’avenir, une perte d’emplois pourrait avoir des liens avec l’IA. Pour cette raison, la Chine et la Corée du Sud pensent qu’il est bon d’enseigner l’IA aux enfants dès le plus jeune âge. Cela les aidera à se préparer aux emplois de demain. Cependant, il y a des problèmes avec le plan, mais il y a aussi d’énormes gains. En dotant les étudiants des compétences et des connaissances dont ils ont besoin pour s’épanouir dans un monde où l’IA devient de plus en plus répandue, nous pouvons nous assurer qu’ils sont bien préparés pour les problèmes et les opportunités de l’avenir.

