Le régime méditerranéen vert rajeunit le cerveau : 9 mois de moins pour 1 % de poids perdu

Une équipe de recherche internationale a montré qu’un régime méditerranéen plus riche en aliments végétaux est capable d’améliorer notre âge cérébral. Le cerveau rajeunit 9 mois pour chaque point de pourcentage de poids perdu.

Selon une étude, une variante « verte » du régime méditerranéen est capable de rajeunir le cerveau, améliorant le soi-disant âge cérébral d’environ neuf mois pour chaque point de pourcentage de poids perdu grâce à elle. C’est ce qui ressort d’une nouvelle recherche visant précisément à étudier l’impact sur le cerveau de programmes alimentaires spécifiques, dont le régime méditerranéen. On sait que l’obésité peut avoir un effet négatif sur le vieillissement du cerveau, dont l’âge biologique peut ne pas aller de pair avec l’âge chronologique ; la même chose se produit avec le bien-être physique en général. La date inscrite sur la carte d’identité, en effet, ne correspond pas toujours aux capacités et fonctionnalités de notre corps, qui peut être plus âgé – ou plus jeune – en fonction du mode de vie, du stress, des vices (alcool et tabac), de l’activité physique et d’autres facteurs. qui affectent notre santé. On sait désormais que le régime méditerranéen, considéré comme patrimoine immatériel de l’humanité par l’UNESCO, est aussi très bon pour le cerveau.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques israéliens du Département des sciences cognitives et cérébrales de Ben Gourion du Néguev, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Centre de recherche international innovant, du Département de médecine de l’Université de Leipzig (Allemagne), le Département d’Imagerie Diagnostique du Soroka Medical Center et le Département de Nutrition de l’Université de Harvard (USA). Les chercheurs, coordonnés par les professeurs Gidon Levakov et Galia Avidan, sont parvenus à leurs conclusions après avoir impliqué une centaine de participants obèses dans une étude ad hoc, le tout dans le cadre d’une recherche plus large et à long terme appelée DIRECT-PLUS (avec plus de 300 volontaires).

Les chercheurs ont divisé le groupe en trois sous-groupes, auxquels ont été assignés trois régimes alimentaires différents : régime méditerranéen traditionnel ; régime méditerranéen vert plus riche en polyphénols et une alimentation saine standard. Avant et après le début du régime, les participants ont subi des scintigraphies cérébrales, des tests hépatiques et d’autres mesures pour déterminer l’état clinique. A l’issue de l’essai, une amélioration significative de l’âge cérébral (basée sur un algorithme qui analyse les connexions neuronales) a été observée chez les patients ayant suivi le régime méditerranéen vert, avec un « rajeunissement » de 9 mois pour chaque point de pourcentage de poids perdu. Les chercheurs ont observé les bienfaits de pair avec une amélioration des taux de graisse et d’enzymes hépatiques dans le foie, que des études antérieures avaient montré être associées à une détérioration de la santé cérébrale chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer, ont précisé les auteurs de l’étude dans un communiqué de presse.

Mais quelles sont les caractéristiques de ce régime méditerranéen modifié ? Le professeur Levakov et ses collègues expliquent qu’il se caractérise par une concentration plus élevée de polyphénols (liés aux fruits, légumes et légumineuses) et une réduction supplémentaire de la viande rouge et transformée. Il comprend également des noix (28 grammes par jour), des smoothies au thé vert et aux lentilles d’eau obtenus à partir de la plante Mankai, riche en polyphénols, protéines et vitamine B12. Ce sont des caractéristiques qui en font un substitut valable à la viande.

« Notre étude souligne l’importance d’un mode de vie sain, y compris une consommation réduite d’aliments transformés, de sucreries et de boissons, pour maintenir la santé du cerveau », a déclaré le Dr Levakov. « Nous avons été encouragés de constater que même une perte de poids de 1% était suffisante pour avoir un impact sur la santé du cerveau et entraîner une réduction de 9 mois de l’âge du cerveau », a fait écho le professeur Avidan. Les détails de la recherche « L’effet de la perte de poids après 18 mois d’intervention sur le mode de vie sur l’âge du cerveau évalué avec une connectivité fonctionnelle à l’état de repos » ont été publiés dans la revue scientifique eLife.

