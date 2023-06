Google Password Manager est maintenant bien meilleur qu’avant

Avouons-le; Google Password Manager n’est pas aussi riche en fonctionnalités que certains des meilleurs gestionnaires de mots de passe. Par exemple, LastPass, l’un des meilleurs gestionnaires de mots de passe, vous permet de partager des mots de passe avec la plus grande confidentialité. Cette fonctionnalité n’est pas disponible dans l’offre de Google.

Cependant, Google Password Manager peut certainement faire le travail. C’est gratuit et utilise un mécanisme sûr et sécurisé pour stocker toutes vos informations de connexion. De plus, il est difficile de battre la commodité qu’il offre avec l’intégration de Chrome. Cela vous permet de stocker toutes les informations de connexion directement dans votre navigateur.

Eh bien, Password Manager ne semblait toujours pas attrayant pour la plupart des utilisateurs. Ainsi, Google s’est mis au travail et apporte maintenant plusieurs améliorations à son gestionnaire de mots de passe sur le bureau. Et à mon test, toutes ces améliorations pourraient rendre l’option de Google digne d’un changement.

Meilleures fonctionnalités du gestionnaire de mots de passe

La première amélioration que Google ajoute est le raccourci « Gestionnaire de mots de passe » dans le menu de Chrome. De plus, vous verrez l’option « Gérer les mots de passe » chaque fois qu’une invite de remplissage automatique Chrome s’affichera à l’écran. Cela vous permettra de visualiser facilement tous les identifiants de connexion stockés.

De plus, comme Android, vous pouvez créer un raccourci vers Google Password Manager sur le bureau. Cela vous permettra d’accéder directement au gestionnaire de mots de passe et d’apporter rapidement les modifications nécessaires.

Couche de protection supplémentaire

Google Password Manager offre désormais la possibilité d’activer l’authentification biométrique. Vous pouvez l’activer sur les ordinateurs portables ou les ordinateurs de bureau. Vous vous demandez quel changement cela apporte-t-il ? Dans l’état précédent, vous pouviez accéder à tous les mots de passe du store dans Chrome sans avoir besoin d’aucune autre forme d’authentification. C’est un risque majeur pour la sécurité.

Mais avec l’authentification biométrique, vous pouvez utiliser la fonction de reconnaissance d’empreintes digitales ou faciale de votre PC ou ordinateur portable comme couche de vérification supplémentaire.

Google Password Manager demandera une vérification supplémentaire chaque fois que vous essayez de remplir automatiquement un mot de passe avec Chrome. Cela facilitera les choses si vous partagez un appareil avec quelqu’un.

Nouvelles fonctionnalités pratiques

Dans Google Password Manager, il est désormais possible d’enregistrer une note avec vos identifiants de connexion. Cette fonctionnalité vous sera utile si vous souhaitez stocker plusieurs données de connexion à partir du même site Web ou si vous avez besoin d’un code PIN spécial avant de vous connecter.

De plus, si vous utilisez Chrome Password Manager sur votre iPhone, vous verrez maintenant une boîte de suggestion de remplissage automatique plus grande. Ce changement de conception vous permettra d’appuyer plus facilement sur le bouton de remplissage automatique. De plus, l’outil mettra bientôt en évidence et signalera vos mots de passe faibles et ceux qui ont été compromis. Google indique que les deux dernières fonctionnalités seront déployées dans les mois à venir.

Analyse : Faut-il passer à Google Password Manager ?

Ainsi, la nouvelle mise à jour fait sûrement de Google Password Manager une option intéressante à considérer. Mais oui, il ne possède toujours pas certaines des fonctionnalités sophistiquées que l’on trouve dans d’autres gestionnaires de mots de passe. Cependant, vous avez besoin d’un abonnement pour obtenir toutes ces fonctionnalités avancées, tandis que l’offre de Google est gratuite.

Comme mentionné précédemment, si vous utilisez Chrome, Google Password Manager offre la commodité d’une intégration directe. Il n’est pas nécessaire d’installer une extension. Et les mots de passe seront synchronisés sur tous les appareils sur lesquels vous utilisez Chrome. Bien sûr, vous devez être connecté avec le même compte.

Cela dit, il existe désormais une option pour importer toutes vos informations de connexion à partir d’autres gestionnaires de mots de passe. Cela vous facilitera la transition. Pour importer, vous devez d’abord exporter vos mots de passe enregistrés dans un fichier .csv depuis l’application. Ensuite, importez-les dans le gestionnaire de mots de passe via Google Chrome.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine