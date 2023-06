Noms de modèles NAS décodés

abréviation/nom supplémentaire C’est derrière ça

[kein Zusatz] Les appareils Synology sans abréviation appartiennent à la gamme de produits Value. Ils disposent d’une puissance de calcul suffisante pour permettre à plusieurs utilisateurs d’accéder au système en même temps. Synology recommande cette série lorsqu’un utilisateur accède à de nombreuses applications ou que plusieurs utilisateurs accèdent à quelques applications en même temps.

J Vous souhaitez simplement sauvegarder des données ou télécharger à distance ? Alors la ligne de produits J est suffisante.

Inconvénients : En plus des processeurs plus faibles et du peu de RAM, les périphériques J ne peuvent pas être étendus avec des disques durs supplémentaires ou des cartes PCIe.

+ La série Plus, plus puissante, dispose d’au moins 2 Go de RAM, auxquels vous pouvez généralement ajouter plus de gigaoctets. Ils disposent également de ports USB et d’un port eSATA pour des disques durs externes particulièrement rapides.

Les processeurs Intel sont suffisamment puissants pour que vous puissiez utiliser des machines virtuelles et diffuser des vidéos HD en temps réel. Les appareils Plus utilisent également la puissance de calcul supplémentaire pour un cryptage plus fort des données stockées.

maigrir Les modèles minces sont particulièrement peu encombrants, mais « seuls » les petits disques durs de 2,5 pouces que l’on trouve généralement dans les ordinateurs portables sont utilisés.

jouer Les appareils de lecture sont conçus pour le transcodage vidéo, ils sont donc particulièrement intéressants pour ceux qui utilisent le NAS principalement comme lecteur multimédia. Ils se positionnent entre les gammes de produits Value et Plus et sont désormais assez rares dans le catalogue Synology.

PR Les modèles RedundantPower offrent un haut niveau de sécurité grâce à l’utilisation de deux blocs d’alimentation. Si l’un tombe en panne, vous pouvez le remplacer pendant le fonctionnement.

xs La ligne xs se caractérise par ExtraStorage – c’est-à-dire la possibilité de connecter un nombre particulièrement élevé de disques.

II La désignation II est utilisée pour les modèles NAS qui ont un nouveau matériel par communiqué au modèle d’origine. Donc des connexions réseau plus rapides, un processeur plus puissant, etc.